8 способов открыть бутылку пива без открывалки

Использование ключей и зажигалки

Один из самых простых способов открыть пиво - воспользоваться ключами или зажигалкой. Эти два предмета обычно находятся под рукой и могут легко заменить открывалку.

Ключ или зажигалку подсовываем под крышку и используем как рычаг для ее снятия. Но будьте осторожны: край пластиковой зажигалки может повредиться.

Дверной косяк или край стола

Если под рукой нет ничего другого, можно попробовать дверной косяк или край стола. Под углом примерно 30 градусов прижмите край крышки к жесткой поверхности и ударьте по крышке.

Может потребоваться несколько попыток. Однако будьте готовы к тому, что пиво может сильно вспениться и краешек бутылки может отколоться.

Ножницы

Если есть только ножницы, они тоже могут помочь. Вскройте ножницы и поместите одно лезвие под крышку. Слегка сжав их, используйте в качестве рычажка, чтобы снять крышку.

Использование другой бутылки

Еще один интересный способ - открыть одну бутылку пива с помощью другой. Уприте крышку открываемой бутылки в ребро другой и рывком снимите крышку. Но будьте осторожны: есть риск, что вместо нужной бутылки откроется и перевернута.

Если бутылок - две, то одна поможет другой (фото: Freepik.com)

Использование кольца

Этот метод требует некоторой сноровки, но также может быть полезным. Возьмите кольцо, поддвиньте его под крышку и используйте как рычаг. Следует помнить, что этот способ может повредить ваше кольцо, особенно если оно тонкое или драгоценное.

Бумага

Если под рукой ничего нет, даже бумага может пригодиться. Сверните лист бумаги столько раз, сколько возможно, чтобы он стал достаточно крепким. Затем используйте его как рычаг для открывания бутылки.

CD-диск

Если у вас есть старый CD-диск, его можно использовать. Пододвиньте отверстие диска под крышку или попытайтесь снять ее, ударив краем диска. Этот способ может быть немного сложнее, но удачный удар поможет открыть бутылку.

Другие варианты

Существует еще множество вариантов: USB-флешка, металлические накладки на дверях, пряжка автомобильного ремня, канцелярская скоборазгибалка или даже отвертка. Все эти предметы можно использовать по тому же принципу - создание рычага для снятия крышки.

Важно! При открывании бутылки подручными методами можно получить травмы или повреждения. Поэтому будьте очень аккуратны. И лучше открывать пиво именно открывалкой, а если ее нет - то можно попросить этот прибор, например в ближайшем кафе или ресторане.