Як корисно використати старі газети: 9 перевірених лайфхаків

Навіть якщо ви не читаєте газет, мабуть, вони десь є у вас вдома. Не поспішайте їх викидати, бо вони ще можуть вам послужити службу. Як можна використати старі газети у стилі наших бабусь у різних ситуаціях?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у яких випадках старі газети стануть вам у пригоді.

Сушка взуття

Газети чудово підходять для сушки взуття, яке промокло. Достатньо набити ними черевики на ніч, і газета вбере вологу та позбавить від неприємного запаху. Якщо взуття не висохло повністю, можна повторити процес, замінивши газети на нові.

Зберігання овочів і фруктів

Газети допоможуть довести овочі та фрукти до стиглості. Для цього просто загорніть недозрілі плоди в газети та зберігайте їх у темному місці. Також газети можна використовувати для підкладки в ящики для зберігання овочів - вони допоможуть поглинати зайву вологу.

Чистка вікон без розводів

Старі газети чудово підходять для миття вікон. Вони не залишають розводів і створюють ідеальну чистоту. Змочіть газету водою або засобом для чищення, протріть скло, і воно засяє без плям та слідів.

Захист речей і підкладка для фарбування

Під час переїзду газети можна використовувати для пакування тендітних речей, а також для захисту поверхонь під час фарбування або роботи з клеєм. Газетні листи добре поглинають зайву рідину та захищають поверхні від забруднень.

Усунення неприємного запаху

Газети можна використовувати для видалення неприємних запахів з холодильника або контейнерів для їжі. Злегка змочіть газету водою, зімніть її та покладіть у кути або ящики.

За ніч газета поглине всі запахи. Цей метод також підходить для контейнерів для зберігання їжі. Завдяки своїй гігроскопічності, газета поглинає зайву вологу та запахи.

Захист від молі

Газети допоможуть захистити ваш одяг від молі. Помістіть зім’яті газети у кишені та рукава зимових речей перед зберіганням. Моль не переносить запаху друкарської фарби. Це ефективний і простий спосіб зберегти одяг у гарному стані без хімічних засобів.

Використання як мульчі

Газети можна застосовувати як мульчу для саду. Розстеліть кілька шарів газет на ґрунті, щоб захистити рослини від бур’янів. Зверху можна додати шар деревної мульчі для кращого ефекту. Газети допоможуть зберегти вологу у ґрунті та захистять його від пересихання у спекотні дні.

Допомога автомобілістам

Якщо автомобіль застряг у снігу або багнюці, газети допоможуть створити додаткове зчеплення. Покладіть кілька газет під колеса, щоб підвищити тертя і легше виїхати з колії. Цей метод швидко виручить, якщо немає під рукою інших засобів.

Очищення килимів

Газети можуть бути корисні при чищенні килимів. Підкладіть кілька шарів газет під килим перед чищенням. Вони поглинуть частину бруду і вологи, полегшуючи процес прибирання. Це зробить очищення більш ефективним та швидким.