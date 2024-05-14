"Справжні звірства". Росіяни у Вовчанську розстрілюють цивільних і полюють на волонтерів

Російські військові розпочали масовий терор над цивільним населенням у Вовчанську. Українським правоохоронцям вдалося вивезти з міста пенсіонера, якому окупанти відстрелили палець, а також 19-річного юнака, якого напередодні росіяни намагались вбити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook .

Що відомо про терор росіян у Вовчанську

"Росіяни у Вовчанську вже полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних. Пенсіонеру відстрелили палець, молодого хлопця ледь не вбили, а долю волонтерів - ще з'ясовуємо", - пише Болвінов.

Він розповів історію пенсіонера з Вовчанська. Під час обстрілів та ворожих атак чоловік зачинився вдома, до нього постукали російські військові й, не чекаючи відповіді, почали розстрілювати двері. У результаті пансіонеру відстрелили палець.

Пораненого чоловіка евакуюють із Вовчанська (фото: Facebook/Сергій Болвінов)

"Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали - зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив", - зазначив слідчий.

Болвінов додав, що свідок у цій справі також став жертвою окупантів. 19-річний хлопець приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних. Поки люди збирали речі, російські військові увірвались у будинок, схопили хлопця, роздягли його та кинули до підвалу. Коли той спробував втекти - росіяни відкрили по ньому вогонь.

"Хлопець дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку", - розповів правоохоронець.

Зараз хлопця та його бабусю евакуювали з міста.

Вовчанськ перебуває під постійними атаками росіян (фото: Facebook/Сергій Болвінов)

"Щільні обстріли, атаки КАБами по звичайних будинках та справжні звірства там, куди встигли дійти, - "рускій мір" активно зазіхає на Вовчанськ. Їхні жертви - цивільні люди, які просто хочуть жити вдома", - заявив Болвінов.

Він наголосив, що слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей з міста і розслідують воєнні злочини росіян.

Яка зараз ситуація у місті

РФ активно обстрілює Вовчанськ, а українська влада евакуювала майже все місцеве населення. Зараз тривають бої на околиці міста. Раніше з'явилось повідомлення про те, що окупанти зайшли на м'ясокомбінат у Вовчанськ, але в ЗСУ цю інформацію спростували.

Напередодні голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що ситуація в місті критична, воно майже зруйноване через постійні російські обстріли.

Росія знищує Вовчанськ (фото: Getty Images)