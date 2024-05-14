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Ситуація у Вовчанську критична, місто майже зруйноване, - МВА

Вівторок 14 травня 2024 15:13
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Ситуація у Вовчанську критична, місто майже зруйноване, - МВА Архівне фото: Вовчанськ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуація у Вовчанську критична. Місто майже зруйноване через постійні обстріли з боку Росії.

Про це заявив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ситуація на сьогодні така ж важка і критична як вчора і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій", - заявив він.

Голова МВА зазначив, що бої на околицях Вовчанська йдуть постійні, також постійні обстріли міста.

"Тому ситуація вкрай важка. Щодо мешканців міста, ми проводимо евакуацію населення. Більшість людей самостійно виїхали самостійно на своєму автотранспорті. Зараз ми займаємося тим населенням, яке не має змоги самостійно виїхати", - заявив Гамбарашвілі.

Ситуація у Вовчанську

Місто Вовчанськ, розташоване на півночі Харківської області біля кордону з Росією, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну опинилося в епіцентрі бойових дій.

Після початку нового наступу російських військ на Харківщину обстріли міста значно посилилися. Більш детально про ситуацію в місті - у матеріалі РБК-Україна.

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