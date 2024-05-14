Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Російські загарбники під час наступу в Харківській області просунулися в районі Вовчанська. Також противник взяв під контроль село Лук'янці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивні карти проекту DeepStateMap .

Харківська область

За даними порталу, фіксується просування російських загарбників біля міста Вовчанськ.

Ситуація в районі Вовчанська (скрін карти deepstate)

Крім того, противник мав просування в населеному пункті Глибоке.

Ситуація в районі н.п. Глибоке (скрін карти deepstate)

Як передає DeepState, ворог зміг окупувати село Лук'янці.

Війська РФ, вірогідно, окупували н.п. Лук'янці (скрін карти deepstate)

Також було уточнено ситуацію в населеному пункті Зелене, де "довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село". За даними порталу, населений пункт під контролем Сил оборони, ворога поруч немає.

Ситуація в районі Зеленого Харківської області (скрін карти deepstate)

Ситуація на Донбасі та на Запоріжжі

У звіті аналітиків проекту також зазначається, що російські окупанти просунулися біля Ягідного на Куп'янському напрямку.

Ситуація в районі Ягідного (скрін карти deepstate)

Крім того, фіксується просування ворожої армії південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога на напрямках:

Нова Товолжанка (РФ) - Вовчанськ,

Шебекіно (РФ) - Вовчанськ,

Гатище - Вовчанськ,

Муром - Стариця,

Стрілеча - Глибоке,

Пильна - Глибоке,

Глибоке - Липці.

Також у військовому командуванні зазначили, що воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.