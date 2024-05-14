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Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Вівторок 14 травня 2024 08:14
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Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState) Фото: російські окупанти просунулися в Харківській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники під час наступу в Харківській області просунулися в районі Вовчанська. Також противник взяв під контроль село Лук'янці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерактивні карти проекту DeepStateMap.

Харківська область

За даними порталу, фіксується просування російських загарбників біля міста Вовчанськ.

Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Ситуація в районі Вовчанська (скрін карти deepstate)

Крім того, противник мав просування в населеному пункті Глибоке.

Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Ситуація в районі н.п. Глибоке (скрін карти deepstate)

Як передає DeepState, ворог зміг окупувати село Лук'янці.

Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Війська РФ, вірогідно, окупували н.п. Лук'янці (скрін карти deepstate)

Також було уточнено ситуацію в населеному пункті Зелене, де "довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село". За даними порталу, населений пункт під контролем Сил оборони, ворога поруч немає.

Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Ситуація в районі Зеленого Харківської області (скрін карти deepstate)

Ситуація на Донбасі та на Запоріжжі

У звіті аналітиків проекту також зазначається, що російські окупанти просунулися біля Ягідного на Куп'янському напрямку.

Росіяни окупували ще одне село в Харківській області (карти DeepState)

Ситуація в районі Ягідного (скрін карти deepstate)

Крім того, фіксується просування ворожої армії південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового.

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, ввечері 13 травня у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що на Харківському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога на напрямках:

  • Нова Товолжанка (РФ) - Вовчанськ,
  • Шебекіно (РФ) - Вовчанськ,
  • Гатище - Вовчанськ,
  • Муром - Стариця,
  • Стрілеча - Глибоке,
  • Пильна - Глибоке,
  • Глибоке - Липці.

Також у військовому командуванні зазначили, що воїни ЗСУ проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.

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