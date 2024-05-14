Українські захисники показали відео знищення ворога на Вовчанському напрямку

Прикордонники разом із Силами оборони знищили групу окупантів у Харківській області, які намагались атакувати на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram .

Згідно із відео, окупанти пересувались вздовж житлової забудови у сільській місцевості, де потрапили у поле зору українських захисників.

"Виявивши ціль, бійці "відпрацювали" по групі піхоти противника з мінометів. У результаті троє загарбників ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Наступ РФ на Харківську область

Нагадаємо, що минулого тижня війська ЗС РФ розпочали наступ на півночі Харківської області. Їм вдалося окупувати декілька населених пунктів вздовж лінії фронту.

Зокрема, наразі активні бойові дії тривають в районі північних околиць міста Вовчанськ.

За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, у наступі на Харківську область залучено понад 30 тисяч російських загарбників.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Харківському напрямку обстановка складна, проте вона швидко змінюється.

Водночас, як каже стверджує голова ГУР Кирило Буданов, у Харківській області наразі триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак Сили оборони вже заблокували противника.

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