Справжні суперфуди: 5 українських продуктів, які містять багато корисних компонентів

Що таке суперфуд

Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, що на відміну від інших визначених категорій харчових продуктів, концепція суперфудів не має нормативного регулювання і взагалі має маркетингове, а не наукове походження.

Проте цей термін гарно прижився в словнику як визначення продуктів "із високим рівнем поживних, біологічно активних та корисних для здоров’я речовин".

Часто зі словом суперфуд асоціюється щось особливе "заморське", як-от ягоди годжі, насіння чіа чи кіноа. Такі продукти й коштують чимало, і можуть підкріплювати упередження, що, мовляв, здорове харчування - це дорого та іноді навіть пафосно.

Однак, українська кухня та традиційні врожаї неабияк дивують різноманіттям смаків і нутрієнтним багатством.

Які є українські суперфуди

Гречка

Такий продукт містить велику кількість білків, повільних вуглеводів, клітковини, вітамінів групи В. Також ця крупа багата на мідь, залізо, магній, марганець, фосфор, селен та цинк.

Гречана каша чи суп по суті є доволі збалансованим прийомом їжі, багатим на цінні для організму компоненти.

Буряк

Буряк є гарним джерелом повільних вуглеводів та клітковини, фолієвої кислоти та марганцю. А ще цей коренеплід містить ряд компонентів, які мають біологічно активну дію.

Серед них - нітратні сполуки, що сприяють зниженню артеріального тиску, та пігменти - беталаїни. Останні мають протизапальну активність і є особливо цінними компонентами раціону при різноманітних хронічних захворюваннях.

Страви з буряка - борщ, салати, а також буряковий квас - наповнюють раціон корисними нутрієнтами.

Гарбуз

Гарбуз наситить організм вітаміном А, а також - вітаміном С і калієм. Гарбузове насіння містить багато білка, ненасичених жирних кислот, заліза, магнію, марганцю, фосфору й цинку.

Він гарно зберігається аж до пізньої весни і є напрочуд універсальним. З нього можна готувати практично все - від супів та салатів і до випічки та навіть напоїв.

Насіння варто додавати в салати. Також це чудовий варіант збалансованого перекусу, що не вимагає особливих умов зберігання.

Квашена капуста

Лівінська розповіла, що квашена капуста містить не лише чимало вітаміну С і К, як і свіжа капуста, але й молочнокислі бактерії.

У процесі заквашування молочнокислі бактерії споживають цукри, що в ній містяться, утворюючи молочну кислоту. Вона виступає природнім біоконсервантом, адже пригнічує розвиток гнилісної мікробіоти і дозволяє продукту довго зберігатися.

Водночас при заквашуванні капусти утворюються й інші цінні мікробні метаболіти. Зокрема, вітаміни групи B та коротколанцюгові жирні кислоти.

Волоські горіхи

Такі горіхи - це гарне джерело білків, клітковини, поліненасичених жирних кислот, фолієвої кислоти, вітамінів В1 і В6, заліза, магнію, марганцю, фосфору й цинку.

Велика кількість поліненасичених жирних кислот робить волоські горіхи цінним компонентом раціону для запобігання серцевим захворюванням. Додавайте волоські горіхи в салати та соуси, десерти й перекуси.