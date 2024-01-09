Настоящие суперфуды: 5 украинских продуктов, содержащих много полезных компонентов

Что такое суперфуд

Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что в отличие от других определенных категорий пищевых продуктов концепция суперфудов не имеет нормативного регулирования и вообще имеет маркетинговое, а не научное происхождение

Однако этот термин хорошо прижился в словаре как определение продуктов "с высоким уровнем питательных, биологически активных и полезных для здоровья веществ".

Часто со словом суперфуд ассоциируется нечто особенное "заморское", например ягоды годжи, семена чиа или киноа. Такие продукты и стоят немало, и могут подкреплять предубеждение, что здоровое питание - это дорого и иногда даже пафосно.

Однако украинская кухня и традиционные урожаи удивляют разнообразием вкусов и нутриентным богатством.

Какие есть украинские суперфуды

Гречка

Такой продукт содержит большое количество белков, медленных углеводов, клетчатки, витаминов группы В. Также эта крупа богата медью, железом, магнием, марганцем, фосфором, селеном и цинком.

Гречневая каша или суп по сути представляет собой довольно сбалансированный прием пищи, богатый ценными для организма компонентами.

Свекла

Свекла является хорошим источником медленных углеводов и клетчатки, фолиевой кислоты и марганца. А еще этот корнеплод содержит ряд компонентов, обладающих биологически активным действием.

Среди них - нитратные соединения, способствующие снижению артериального давления, и пигменты - беталаины. Последние обладают противовоспалительной активностью и являются особенно ценными компонентами рациона при различных хронических заболеваниях.

Блюда из свеклы - борщ, салаты, а также свекольный квас - наполняют рацион полезными нутриентами.

Тыква

Тыква насытит организм витамином А, а также - витамином С и калием. Тыквенные семена содержат много белка, ненасыщенных жирных кислот, железа, магния, марганца, фосфора и цинка.

Она хорошо сохраняется вплоть до поздней весны и является удивительно универсальным. Из нее можно готовить практически все - от супов и салатов и до выпечки и даже напитков.

Семена следует добавлять в салаты. Также это отличный вариант сбалансированного перекуса, не требующий особых условий хранения.

Квашеная капуста

Ливинская рассказала, что квашеная капуста содержит не только немало витамина С и К, как и свежая капуста, но и молочнокислые бактерии.

В процессе заквашивания молочнокислые бактерии потребляют содержащиеся в ней сахара, образуя молочную кислоту. Она выступает естественным биоконсервантом, ведь угнетает развитие гнилостной микробиоты и позволяет продукту долго сохраняться.

При заквашивании капусты образуются и другие ценные микробные метаболиты. В частности, витамины группы B и короткоцепочечные жирные кислоты.

Грецкие орехи

Такие орехи - это хороший источник белков, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, фолиевой кислоты, витаминов В1 и В6, железа, магния, марганца, фосфора и цинка.

Большое количество полиненасыщенных жирных кислот делает грецкие орехи ценным компонентом рациона для предотвращения сердечных заболеваний. Добавляйте грецкие орехи в салаты и соусы, десерты и перекусы.