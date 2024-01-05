Ці продукти не можна врятувати, якщо зʼявилася пліснява: викиньте їх негайно

Цвіль практично завжди асоціюється із зіпсованими продуктами, які небезпечно їсти. Проте, цвіль буває різною. Деякі з таких продуктів можна врятувати, просто відрізавши уражений шматок. Але деякі потрібно відразу викинути.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Держпродспоживслужби та MailOnline.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які продукти не можна врятувати, якщо зʼявилася пліснява.

Які продукти потрібно викинути

Фахівець з харчової безпеки Річард Фукс з Університету Грінвіча розповів, що найнебезпечнішими продуктами із цвіллю виявилися горіхи, крупи та яблука, розповів. Їх слід відразу викидати у смітник.

Якщо з'їсти такі продукти, то може виникнути алергія на цвіль.

Важливо пам'ятати, що найнебезпечніша пліснява для дітей, літніх людей та вагітних жінок.

Фахівець зазначив, що цвіль також може виробляти токсичні сполуки, які називаються мікотоксинами. Вони небезпечні, оскільки пригнічують імунну систему та викликають репродуктивні проблеми.

Найшкідливіший тип мікотоксину - афлатоксин, який викликає серйозні ускладнення. Виробляється двома видами цвілі - Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus. Зокрема, може міститися в запліснявілих горіхах, рисі, спеціях, оліях і какао-бобах.

Патулін - це ще один мікотоксин, який може рости на гнилих яблуках. Якщо його з’їсти, він може викликати нудоту, шлунково-кишкові розлади та блювоту.

Важливо пам'ятати, чим м’якший продукт, то легше цвілі проникати всередину. Вона виробляє мікроскопічні ниткоподібні структури, які називаються гіфами. Їх не видно неозброєним оком.

Також викидати потрібно ягоди, варення та м'який сир, які почали псуватися.

Які продукти можна врятувати

Врятувати від цвілі можна моркву, цибулю, інші тверді овочі і фрукти - досить зрізати пошкоджену ділянку.

Якщо побачили сліди цвілі на твердому сирі, який деякий час пролежав в холодильнику, то його можна вживати в їжу, попередньо зрізавши 3-4 сантиметри від ураженої ділянки.

Якщо ви випадково з’їли несвіжий хліб або інший продукт із цвіллю, лікарі рекомендують відразу прийняти активоване вугілля.

Як вберегти їжу

Уникнути появу цвілі на продуктах можна завдяки там порадам: