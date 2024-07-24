Справжнє диво. Ці тварини порушили усі закони фізики і це рятує їхні життя

Пошкодження мозку у дятла

Класичний, кулеподібний стукіт дятла ідеально підходить для пророблення порожнин у деревах, щоб влаштувати там своє гніздо, а також легко знайти та дістати смачних комах та їх яйця, заховані під корою.

Важко уявити, що розмиті інтенсивні удари головою до 20 разів на секунду зі швидкістю до 24 км/год не викликали б у них жахливих струсів, якщо не повного пошкодження мозку через все це концентроване фізичне навантаження.

Однак дятли ідеально пристосовані для того, щоб витримувати швидкі удари з крихітним, легким мозком вагою 2 грами. Він настільки малий, що ледве поглинає силу клювання, яка розподіляється через щільний череп, що амортизує. У них навіть є особлива під'язикова кістка, яка обертається навколо їхнього черепа, як ремінь безпеки для їхнього мозку.

Захист дятла настільки вражає, що компанії з виробництва спортивного обладнання навіть створили шоломи та коміри для шиї на основі анатомії його голови.

Як виглядає дятел (фото: Вікіпедія)

Удушення голого землекопа

Голі землекопи відомі своєю голою шкірою та риттям складних тунелів. Через глибоке копання вони можуть потрапити в ситуацію, де кисень різко падає через перенаселеність або погану вентиляцію. Але ці тварини можуть вижити без дихання майже 20 хвилин, тоді як миші гинуть без кисню за 20 секунд.

У відмінність від інших ссавців, клітини мозку голого землекопа не вмирають через нестачу кисню. Його організм уповільнюється, щоб зберегти енергію, а метаболізм стає схожим на рослинний.

Замість звичайного спалювання глюкози, голий землекоп використовує фруктозу для виробництва енергії без кисню. Раніше вважалося, що метаболізм фруктози використовується тільки рослинами, але тепер виявилося, що це не так.

Голий землекоп (фото: Вікіпедія)

Єхидні у полум’ї

Єхидні - колючі австралійські тварини, які досить повільні. Це означає, що вони не можуть уникнути бурхливих лісових пожеж спекотного континенту. Але їм це й не потрібно, бо вони мають ще кращу стратегію виживання у вогні, ніж просто тікати, рятуючи своє життя.

Єхидні зариваються в глибокий прохолодний ґрунт і впадають у стан заціпеніння. Це знижує їхню температуру тіла і метаболізм. Поки лісова пожежа бушує на поверхні, їхні шипи навіть можуть навіть розплавитися від спеки.

Проте єхидні спокійно сплять під землею, не звертаючи уваги на пекло, що відбувається нагорі. Вони прокидаються тільки тоді, коли пожежа закінчується.

Коротконоса єхидна (фото: Вікіпедія)

Заморожування деревних жаб

Взимку температура на Алясці та Канаді може опускатися до -62 °C. На щастя, більшість жаб виживають, пірнаючи глибоко під воду, щоб впасти в сплячку в холоді, де температура їхнього тіла ніколи не опускається нижче нуля.

Але у деревних жаб набагато найкраща стратегія. Вони вкриваються опалим листям на лісовій землі для ізоляції, але цього недостатньо, щоб захистити їх від низьких температур півночі.

Вони фактично впадають у сплячку в замороженому стані, ігноруючи небезпеку серйозних пошкоджень тіла від замерзання крові та клітин, попри те, що виглядають так, ніби їх заморозили на смерть.

Хоча деревна жаба дозволяє льоду утворюватися на зовнішніх поверхнях її органів і клітин, її печінка виробляє багато глюкози. Ця глюкоза поширюється по всьому тілу, зв'язується з молекулами води і запобігає внутрішньому замерзанню.

Оскільки вони знаходяться на суші, вони мають перевагу навесні, коли розморожуються швидше за підводних жаб, які ще чекають на тепло.

Зелена деревна жаба (фото: Вікіпедія)

Чорна Вдова та канібалізм

Самки чорної вдови мають репутацію як небезпечні для самців, але їхні нащадки, на відміну від багатьох інших павуків, поводяться зовсім інакше. Чорні вдови відрізняються тим, що обережно розраховують час відкладання яєць, так що всі їхні павучата вилуплюються одночасно і мають однаковий розмір.

Цей точний розрахунок дозволяє уникнути канібалізму серед молодих павуків. Без такого планування, більші павуки могли б вбивати менших заради їжі та домінування. Але, маючи однаковий розмір і силу, павуки не мають мотивації вступати в боротьбу за їжу, що зменшує ймовірність канібалізму серед них.

Чорна вдова з коконом (фото: Вікіпедія)