З ними краще не жартувати. Чиї укуси вкрай небезпечні, хоча про це мало хто знає

Коли ми думаємо про небезпечних істот, найчастіше на думку приходять великі хижаки. Проте, у світі існує безліч інших надзвичайно небезпечних створінь, укусу яких краще уникати за будь-яку ціну.

Кліщі

Ніхто не хоче, щоб їх гризли кліщі, але вони частіше сприймаються як надокучливі паразити, ніж потенційна загроза. Цікаво, що коли кліщ кусає людину, вона навряд чи відчує або помітить це. Кліщі вводять анестетик в шкіру, як тільки проколюють її, щоб їх не виявили одразу.

Після того, як кліщ протикає шкіру, він зариває голову якомога глибше, залишаючи половину лапок і більшу частину тіла зовні. Потім він починає харчуватися вашою кров'ю, наповнюючи себе та становлячись більше.

Кліщі можуть викликати безліч захворювань, залежно від того, в якій точці світу ви знаходитесь. Ці комахи можуть інфікувати людину плямистою лихоманкою Скелястих гір, гарячкою Ку, південною кліщовою висипною хворобою, анаплазмозом і хворобою Лайма.

Найбільшою загрозою є хвороба Лайма, яку найчастіше приносить укус кліща. Вона може викликати сильні головні болі, параліч обличчя, артрит, біль у сухожиллях і м'язах, прискорене серцебиття, запаморочення та біль у нервах, серед іншого.

Кліщ Tuckerella nilotica (фото: Вікіпедія)

Гримучі змії

Укус будь-якої змії стане незабутньою подією в житті більшості людей, адже змії мають дві довгі підшкірні голки, здатні виприскувати велику кількість отрути. Ікла, звичайно, заподіють вам дискомфорт, але справжній біль походитиме від отрути.

Крім потенційно смертельних типів отрути, є деякі, які викликають серйозне пошкодження тканин. Частіше за все це зустрічається у гримучих видів, які впорскують отруту з одним із найвищих рівнів токсичності серед змій, що зустрічаються у будь-якому куточку Західної півкулі.

Коли отрута потрапляє в організм людини, то відразу починає діяти на тканини і кров і часто призводить до коагулопатії та некрозу. По суті, де б вас не вкусила змія, ваша тканина починає відмирати, поки вона все ще є частиною вас, а ваша кров фактично забуває, як правильно згортатися.

Ви можете померти від укусу гримучої змії, якщо це буде особливо небезпечне місце, наприклад, яремна кістка, але більшість укусів не смертельні. Протиотрута існує, і якщо вона буде введена протягом 6-48 годин після нападу змії, ви і ваше здоров’я залишаться в безпеці.

Зелена гримуча змія (фото: Вікіпедія)

Муха цеце

Для багатьох людей у всьому світі муха - це трохи більше, ніж шкідник. Трохи інакше йдуть справи в Африці на південь від Сахари, де можна зіткнутися з мухою цеце. Ці маленькі комахи приблизно такого ж розміру, як звичайні кімнатні мухи, але на відміну від них цеце кусаються і харчуються кров'ю.

Як і багато комах, муха цеце є переносником. Вона є носієм паразитичного організму, який викликає африканський трипаносомоз, інакше відомий як африканська сонна хвороба. Якщо ви їм захворієте, то відчуєте неврологічні та схожі на менінгіт та енцефаліт симптоми. Це призводить до змін у поведінці, втрати координації та порушення циклів сну.

Лікування, як правило, є успішним, якщо його призначати до прояву неврологічних симптомів. З роками з’явилося більше ліків та зменшилася кількість летальних випадків, але вони все одно трапляються. Якщо хворобу не лікувати, вона на 100% призводить до летального результату, і тисячі людей щороку помирають від неї.

Муха цеце (фото: Вікіпедія)

Комар

Коли комар кусає, то він не просто встромляє хоботок у шкіру і починає смоктати кров, він робить це лише після того, як проколює шкіру своїми щелепами. В певному сенсі комарі кусають вас, хоча ви ніколи цього не відчуєте.

Укуси комарів часто непомітні для людини, тому зазвичай уже пізно зупиняти їх, коли ви все ж помітили. Наперекір їх здатності маскувати біль від жертви, сам укус не найбільша загроза, яку приносять ці маленькі кровосмоки.

Комарів часто називають найнебезпечнішими тваринами у світі, і це повністю заслужена відзнака. Вони активні переносники, здатні передавати безліч захворювань, включаючи лихоманку денге, жовту лихоманку, вірус Західного Нілу, японський енцефаліт і малярію.

Зрештою, малярія є найнебезпечнішою для людей, оскільки щороку від неї гинуть близько 400 000 осіб. Комарі вбивають більше людей, ніж будь-яка інша тварина (включаючи нас самих) і для багатьох частин світу це постійна і смертельна загроза.

Самці комарів харчуються нектаром (фото: Вікіпедія)

Люди

Люди - одна з найнебезпечніших істот, яка може вас вкусити. Звичайно, це не означає, що коли один малюк кусає іншого на дитячому майданчику, це обов'язково буде небезпечно. З усім тим, укус людини може бути небезпечним для життя з кількох причин.

У роті людей живе близько 700 видів бактерій, причому в середньому там налічується від 20 до 72 різних типів. Хоча вони безпечно плавають у нашій слині, ці ж бактерії можуть спричинити проблеми всередині кровотоку. Інші тварини передають різні загрози, але не все, що переносить тварина, може заразити людину.

Проблема полягає в тому, що будь-яка хвороба, яку переносить укус, може заразити жертву. Це стосується всього: від сказу до гепатиту чи ВІЛ. Крім того, у вас, швидше за все, також буде інфекція, що поширюється з місця укусу.

З одного боку, укус людини може призвести до потенційно смертельного захворювання та інфекції. Проте, з іншого боку, це не найбільша загроза. Зрештою, не так багато людей бігають і кусають інших. Одначе, якщо ви якимось чином опинилися в меню іншої людини, вам потрібно буде негайно звернутися за медичною допомогою.

Реконструкція черепа "Пекінської людини", "синантропа" (фото: Вікіпедія)