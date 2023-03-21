Потребляют много электроэнергии: какие приборы нельзя оставлять включенными надолго

Многие электроприборы независимо от того, используются они или нет, постоянно подключены к сети. Такая привычка может привести к серьезному увеличению счета за электроэнергию.

Зарядные устройства

Часто зарядки к телефонам не выключают из розеток и они все равно продолжают поглощать энергию. При зарядке мобильного телефона кабель потребляет в среднем от 2 до 3 Вт, но когда он отключен от телефона, потребляет около 0,26 Вт.

К тому же, если не выключать зарядку из розетки, она может сильно нагреться и повредиться.

Почему плохо оставлять устройства в режиме ожидания

Многие оставляют в режиме ожидания такие устройства, как телевизор и микроволновка. Например, телевизор может потреблять 186 В и 3,06 В, если он выключен, но все еще подключен к сети.

Также когда компьютер включен и им пользуются, то он потребляет в среднем 74 В. В выключенном состоянии, но все еще подключенном к току, потребление может составлять около 2,84 В.

В самые жаркие летние месяцы кондиционер становится лучшим другом. Но большинство людей забывают отключить его от сети, когда приходит зима. Тем самым увеличивая счета за электроэнергию.

Следует ли выключать из розетки стиральную машину

В повседневной жизни, когда вы регулярно используете стиральную или посудомоечную машину, отключать от сети такие приборы не стоит.

Однако, если вы уезжаете в отпуск, то лучше отключить их, поскольку они не будут использоваться несколько дней и будут только потреблять энергию.