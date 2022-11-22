ua ru
Вт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось що потрібно зробити після кожного використання мікрохвильовки: допоможе уникнути проблем

Новость на русском →
Вівторок 22 листопада 2022 12:43
Ось що потрібно зробити після кожного використання мікрохвильовки: допоможе уникнути проблем Як прибрати неприємний запах з мікрохвильовки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Важко уявити наше життя без таких приладів, як холодильник, лампа чи мікрохвильовка. Все тому, що вони суттєво полегшують повсякденне життя кожної людини. Однак, після використання мікрохвильовки, варто дещо зробити, щоб уникнути незручностей.

Про це пише SantePlus.

Зокрема, після приготування їжі варто залишити дверцята мікрохвильової печі відчиненими на 2 хвилини. Все тому, що після кількох використання стінки мікрохвильової печі просочуються жиром та потім з'являється неприємний запах.

Під час розігріву їжа бризкає на мікрохвильовку і в кінцевому підсумку можуть виникнути проблеми. Саме тому після кожного приготування необхідно на кілька хвилин відкрити дверцята, щоб всі неприємні запахи розвіялися.

Як позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці

Зубна паста

Такий продукт є чудовим засобом, який допоможе легко позбутися будь-якого неприємного запаху. Його достатньо просто нанести на стінки приладу.

Оцет

Цей розчин необхідно розвести з водою, тоді він природним чином продезінфікує мікрохвильовку. Якщо вам не подобається запах білого оцту, ви можете додати цедру цитрусових у розчин. Перелийте все в пляшку з пульверизатором і нанесіть на стінки приладу.

Ефективна суміш для усунення неприємних запахів

Необхідно змішати одну чашки оцту з такою ж кількістю води та додати дві столові ложки лимонного соку. Розчин необхідно перелити в миску та поставити в мікрохвильовку на повну потужність.

Після цього вологою ганчіркою необхідно повністю протерти прилад.

Раніше ми називали продукти, які заборонено розігрівати в мікрохвильовці.

Також ми писали, чи економніше нагрівати воду в мікрохвильовці, ніж в чайнику.

Читайте РБК-Україна в Google News
мікрохвильовка прилади