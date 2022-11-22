Ось що потрібно зробити після кожного використання мікрохвильовки: допоможе уникнути проблем

Важко уявити наше життя без таких приладів, як холодильник, лампа чи мікрохвильовка. Все тому, що вони суттєво полегшують повсякденне життя кожної людини. Однак, після використання мікрохвильовки, варто дещо зробити, щоб уникнути незручностей.

Зокрема, після приготування їжі варто залишити дверцята мікрохвильової печі відчиненими на 2 хвилини. Все тому, що після кількох використання стінки мікрохвильової печі просочуються жиром та потім з'являється неприємний запах.

Під час розігріву їжа бризкає на мікрохвильовку і в кінцевому підсумку можуть виникнути проблеми. Саме тому після кожного приготування необхідно на кілька хвилин відкрити дверцята, щоб всі неприємні запахи розвіялися.

Як позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці

Зубна паста

Такий продукт є чудовим засобом, який допоможе легко позбутися будь-якого неприємного запаху. Його достатньо просто нанести на стінки приладу.

Оцет

Цей розчин необхідно розвести з водою, тоді він природним чином продезінфікує мікрохвильовку. Якщо вам не подобається запах білого оцту, ви можете додати цедру цитрусових у розчин. Перелийте все в пляшку з пульверизатором і нанесіть на стінки приладу.

Ефективна суміш для усунення неприємних запахів

Необхідно змішати одну чашки оцту з такою ж кількістю води та додати дві столові ложки лимонного соку. Розчин необхідно перелити в миску та поставити в мікрохвильовку на повну потужність.

Після цього вологою ганчіркою необхідно повністю протерти прилад.