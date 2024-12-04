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Spotify назвав найпопулярніші пісні 2024 року в Україні

Названо топ-10 пісень, які українці найчастіше слухали у Spotify (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Spotify оприлюднив список найпопулярніших пісень і артистів в Україні за 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на плейлист Wrapped.

Які пісні найчастіше слухали в Україні в 2024 році

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

 

Klavdia Petrivna - Я тобі брехала

 

Klavdia Petrivna - Знайди мене

 

Chico & Qatoshi, 100лиця - Покохай мене

 

DOROFEEVA ft. LEBIGA - А я все плакала

 

Крепче - KRBK

 

Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан

 

SadSvit - Силуети

 

Wellboy & Parfeniuk - Забий

 

Wellboy - Додому

 

alyona alyona - Не втратимо зв'язок

 

Яких артистів найчастіше слухали в Україні в 2024 році

Топ українських артистів цьогоріч виглядає так:

  • Klavdia Petrivna
  • KRBK
  • Скрябін
  • DOROFEEVA
  • YAKTAK
  • Valentin Strykalo
  • KOLA
  • SadSvit
  • Jerry Heil
  • Wellboy

Також названо топ світових треків і виконавців, які полонили серця меломанів з різних куточків планети.

Що слухали люди у світі за цей рік

Sabrina Carpenter - Espresso

 

Benson Boone - Beautiful Things

 

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

 

FloyyMenor, Cris Mj - Gata Only

 

Teddy Swims - Lose Control

 

Djo - End of Beginning

 

Hoizer - Too Sweet

 

The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp - One Of The Girls

 

Taylor Swift - Cruel Summer

 

Lady Gaga, Bruno Mars - Die With a Smile

 

А от світовий топ артистів виглядає так:

  • Taylor Swift
  • The Weeknd
  • Bad Bunny
  • Drake
  • Billie Eilish
  • Travis Scott
  • Peso Pluma
  • Kanye West
  • Ariana Grande
  • Feid 

 

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