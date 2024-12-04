Spotify назвав найпопулярніші пісні 2024 року в Україні

Spotify оприлюднив список найпопулярніших пісень і артистів в Україні за 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на плейлист Wrapped.
alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
Klavdia Petrivna - Я тобі брехала
Klavdia Petrivna - Знайди мене
Chico & Qatoshi, 100лиця - Покохай мене
DOROFEEVA ft. LEBIGA - А я все плакала
Крепче - KRBK
Артем Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан
SadSvit - Силуети
Wellboy & Parfeniuk - Забий
Wellboy - Додому
alyona alyona - Не втратимо зв'язок
Топ українських артистів цьогоріч виглядає так:
Також названо топ світових треків і виконавців, які полонили серця меломанів з різних куточків планети.
Sabrina Carpenter - Espresso
Benson Boone - Beautiful Things
Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
FloyyMenor, Cris Mj - Gata Only
Teddy Swims - Lose Control
Djo - End of Beginning
Hoizer - Too Sweet
The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp - One Of The Girls
Taylor Swift - Cruel Summer
Lady Gaga, Bruno Mars - Die With a Smile
Також нещодавно назвали найвидатнішу поп-зірку XXI століття.
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