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MUZVAR AWARDS 2024: імена всіх переможців премії

Вівторок 03 грудня 2024 10:40
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MUZVAR AWARDS 2024: імена всіх переможців премії Переможці MUZVAR AWARDS 2024 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Незалежна музична премія MUZVAR AWARDS, яка пройшла у київському Палаці "Україна", оголосила переможців 2024 року. Організатори роздали нагороди у 15 номінаціях.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-cторінку порталу розповідає, хто отримав заслужену статуетку.

Переможці MUZVAR AWARDS 2024

  • New Breath / Найкращі нові імена попмузики: Klavdia Petrivna
  • New Wave / Найкращі нові імена рок-музики: ДК Енергетик
  • New Connect / Найкращі нові імена альтернативної музики: Phil It
  • New View / Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля

MUZVAR AWARDS 2024: імена всіх переможців премії

  • Songwriter / Найкращий автор: Людмила Бєлоусова - "Спробуй купи мене"
  • Soundproducer / Найкращий саунд: Love And Rhythm Production MONATIK - "А що?"
  • VideoCreator / Найкращий автор відеоконтенту: Таню Муіньо MONATIK - "А що?"

  • Come together / Найкраща творча співпраця: alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • Make some noise / Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 1+1 Production, Суспільне Мовлення
  • Not cheap hype / Музична журналістика: Альберт Цукренко
  • Public Service / Музичний діджитал-спадок: YouTube-проєкт "Як звучить Україна" Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов
  • DreamTeam / Найкраща менеджмент-колаборація: Nebo music
  • Re-singing / Найкращий переспів: OKS - "Ніченька"

  • FanPlace / Найактивніший фан-клуб: MÉLOVIN
  • Move to Reality / Найкраща нова пісня: Krylata - "Каміння у кросах"

Крім того, особливими відзнаками було нагороджено тріо "Золоті ключі", до складу якого входили Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська та Марія Миколайчук. Ці артистки отримали визнання за їхній вагомий внесок у розвиток української музичної культури. Аналогічні нагороди були вручені і Андрію Данилку (відомому як Вєрка Сердючка) та музичному критику і журналісту Ігорю Панасову за їхній внесок у збереження й популяризацію української музики.

До слова, раніше ми розповідали, що одну з країн-учасниць Євробачення-2024 можуть дискваліфікувати з конкурсу.

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