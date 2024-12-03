MUZVAR AWARDS 2024: імена всіх переможців премії
Незалежна музична премія MUZVAR AWARDS, яка пройшла у київському Палаці "Україна", оголосила переможців 2024 року. Організатори роздали нагороди у 15 номінаціях.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-cторінку порталу розповідає, хто отримав заслужену статуетку.
Переможці MUZVAR AWARDS 2024
- New Breath / Найкращі нові імена попмузики: Klavdia Petrivna
- New Wave / Найкращі нові імена рок-музики: ДК Енергетик
- New Connect / Найкращі нові імена альтернативної музики: Phil It
- New View / Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля
- Songwriter / Найкращий автор: Людмила Бєлоусова - "Спробуй купи мене"
- Soundproducer / Найкращий саунд: Love And Rhythm Production MONATIK - "А що?"
- VideoCreator / Найкращий автор відеоконтенту: Таню Муіньо MONATIK - "А що?"
- Come together / Найкраща творча співпраця: alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
- Make some noise / Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 1+1 Production, Суспільне Мовлення
- Not cheap hype / Музична журналістика: Альберт Цукренко
- Public Service / Музичний діджитал-спадок: YouTube-проєкт "Як звучить Україна" Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов
- DreamTeam / Найкраща менеджмент-колаборація: Nebo music
- Re-singing / Найкращий переспів: OKS - "Ніченька"
- FanPlace / Найактивніший фан-клуб: MÉLOVIN
- Move to Reality / Найкраща нова пісня: Krylata - "Каміння у кросах"
Крім того, особливими відзнаками було нагороджено тріо "Золоті ключі", до складу якого входили Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська та Марія Миколайчук. Ці артистки отримали визнання за їхній вагомий внесок у розвиток української музичної культури. Аналогічні нагороди були вручені і Андрію Данилку (відомому як Вєрка Сердючка) та музичному критику і журналісту Ігорю Панасову за їхній внесок у збереження й популяризацію української музики.
До слова, раніше ми розповідали, що одну з країн-учасниць Євробачення-2024 можуть дискваліфікувати з конкурсу.