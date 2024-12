Spotify назвал самые популярные песни 2024 года в Украине

Какие песни чаще всего слушали в Украине в 2024 году

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Klavdia Petrivna - Я тобі брехала

Klavdia Petrivna - Знайди мене

Chico & Qatoshi, 100лиця - Покохай мене

DOROFEEVA ft. LEBIGA - А я все плакала

Крепче - KRBK

Артём Пивоваров х Klavdia Petrivna - Барабан

SadSvit - Силуети

Wellboy & Parfeniuk - Забий

Wellboy - Додому

alyona alyona - Не втратимо зв'язок

Каких артистов чаще всего слушали в Украине в 2024 году

Топ украинских артистов в этом году выглядит так:

Klavdia Petrivna

KRBK

Скрябін

DOROFEEVA

YAKTAK

Valentin Strykalo

KOLA

SadSvit

Jerry Heil

Wellboy

Также назван топ мировых треков и исполнителей, которые пленили сердца меломанов из разных уголков планеты.

Что слушали люди в мире за этот год

Sabrina Carpenter - Espresso

Benson Boone - Beautiful Things

Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

FloyyMenor, Cris Mj - Gata Only

Teddy Swims - Lose Control

Djo - End of Beginning

Hoizer - Too Sweet

The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp - One Of The Girls

Taylor Swift - Cruel Summer

Lady Gaga, Bruno Mars - Die With a Smile

А вот мировой топ артистов выглядит так:

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott