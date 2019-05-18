Короли драк и потасовок: самые скандальные знаки Зодиака

Гороскоп самых скандальных знаков Зодиака (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп скандалистов и агрессоров подскажет, с кем лучше не ввязываться в ссору

Гороскоп самых скандальных знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга любит инициировать ссоры и выяснение отношений. Астрологи назвали три знака, которых хлебом не корми, дай поругаться.

№ 3. Рыбы

Третье место этим представителям стихии воды досталось из-за их импульсивности. Они заводятся з полоборота - из-за неправильно поставленной фразы или из-за "не такого" взгляда. Астрологи советуют не испытывать терпение Рыб. Они не будут терпеть и ждать, а сразу начнут кричать.

№2. Лев

Львы скандалят по двум причинам: для достижения определенных целей и просто ради удовольствия. Лев - истинный хищник, и вызвать его гнев очень просто. Не попадайтесь этому огненному знаку под гарячую руку, лучше подождите, пока "царь зверей" успокоится и сменит гнев на милость.

Гороскоп самых скандальных знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№1. Стрелец

Золото главного скандалиста заслуженно получает Стрелец. Этот знак Зодиака называют королем споров. Он будет стоять на своем до победного, даже если ваши аргументы куда более разумны. И хотя Стрелец моментально может сделать из мухи скандал, он также моментально забывает о затеянной ссоре.

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