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Эти три простых средства спасут ваши ноги от натирания и мозолей

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 21:55
Эти три простых средства спасут ваши ноги от натирания и мозолей Фото: Какие средства спасут от мозолей и натирания (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Летом проблемы с обувью могут возникнуть даже в самой удобной и комфортной обуви. От жары начинают натирать самые удобные босоножки, а мозоли появляются очень быстро. Еще одной бедой могут стать натоптыши.

Справиться с этой проблемой помогут три простых средства, которые есть в каждом доме. Как носить обувь летом, чтобы она не натирала - читайте ниже.

Летом натирает любая обувь и даже старая и разношенная. Мы пьем много воды, ноги отекают, и привычные босоножки начинают давить. А еще мы в жару начинаем потеть, а это создает дополнительные условия, чтобы ноги терлись об обувь - и мозолей не избежать.

Способ 1

Если вы надеваете обувь с открытым носиком или летнюю закрытую обувь, то используйте обычную детскую присыпку. Перед выходом на улицу нанесите присыпку на ноги и обувайтесь. Это убережет ваши ноги от мозолей и натираний.

Способ 2

Летние балетки и мокасины не будут вам натирать, если вы будете использовать обычный дезодорант. На чистую сухую кожу ног нанесите дезодорант. Достаточно будет нанести в тех местах, где обычно обувь натирает. Ноги потеть не будут, обувь не испортится и мозоли вас беспокоить не будут.

Способ 3

Если вы носите летом обувь с ремешками, то купите в аптеке пасту теймурова. Она недорогая, один тюбик стоит 30-40 гривен. Нанесите эту мазь на сухую кожу ног после душа. Дождитесь ее высыхания и после этого обувайтесь. Никаких натираний и мозолей не будет.

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