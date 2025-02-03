Спосіб №1 розгладити зморшки після 40 років: простий та ефективний метод

Після 40 років шкіра втрачає пружність, з’являються зморшки, а природний рівень колагену знижується. Однак є ефективний спосіб повернути молодість обличчю.

В чому він полягає - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Проте є ефективний спосіб, який допомагає природним шляхом розгладити зморшки та зберегти молодість - масаж обличчя та фейсбілдінг (гімнастика для обличчя).

Чому цей метод працює?

Фейсбілдінг - це тренування м’язів обличчя, що сприяє покращенню кровообігу, зміцненню шкіри та розгладженню зморшок. Разом із масажем він допомагає:

Стимулювати вироблення колагену та еластину

Поліпшити мікроциркуляцію крові та кисневий обмін

Усунути набряки та темні кола під очима

Підтягнути контури обличчя та зменшити носогубні складки

Розслабити м’язи, які формують мімічні зморшки

Як правильно робити масаж обличчя?

Щоб досягти найкращого ефекту, важливо дотримуватися правильної техніки:

Підготовка

Очистьте шкіру від макіяжу та забруднень.

Нанесіть на обличчя живильну олію або зволожувальний крем, щоб руки ковзали легко.

Виконання масажу

Погладжування - розігрійте шкіру легкими круговими рухами кінчиками пальців.

- розігрійте шкіру легкими круговими рухами кінчиками пальців. Розгладження зморшок - великим і вказівним пальцями пройдіться вздовж лоба, носогубних складок та підборіддя.

- великим і вказівним пальцями пройдіться вздовж лоба, носогубних складок та підборіддя. Поплескування - допомагає активізувати кровообіг і стимулює тонус шкіри.

- допомагає активізувати кровообіг і стимулює тонус шкіри. Масаж ліній ліфтингу - рухайтеся від центру обличчя до скронь і вгору.

Фейсбілдінг: вправи для молодої шкіри

Вправа проти зморшок на лобі - покладіть пальці на чоло і піднімайте брови, створюючи опір.

Підтяжка щік - усміхніться максимально широко, потім розслабте м’язи. Повторіть 10 разів.

Зміцнення контуру обличчя - висуньте язик і тримайте його в такому положенні 10 секунд, потім розслабте.

Як швидко з’явиться ефект?

Перші зміни можна помітити вже через 2-3 тижні регулярних занять. Важливо виконувати масаж і вправи щодня протягом 5-10 хвилин, щоб досягти стабільного результату.