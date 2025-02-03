Спосіб №1 розгладити зморшки після 40 років: простий та ефективний метод
Після 40 років шкіра втрачає пружність, з’являються зморшки, а природний рівень колагену знижується. Однак є ефективний спосіб повернути молодість обличчю.
В чому він полягає - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Проте є ефективний спосіб, який допомагає природним шляхом розгладити зморшки та зберегти молодість - масаж обличчя та фейсбілдінг (гімнастика для обличчя).
Чому цей метод працює?
Фейсбілдінг - це тренування м’язів обличчя, що сприяє покращенню кровообігу, зміцненню шкіри та розгладженню зморшок. Разом із масажем він допомагає:
- Стимулювати вироблення колагену та еластину
- Поліпшити мікроциркуляцію крові та кисневий обмін
- Усунути набряки та темні кола під очима
- Підтягнути контури обличчя та зменшити носогубні складки
- Розслабити м’язи, які формують мімічні зморшки
Як правильно робити масаж обличчя?
Щоб досягти найкращого ефекту, важливо дотримуватися правильної техніки:
Підготовка
- Очистьте шкіру від макіяжу та забруднень.
- Нанесіть на обличчя живильну олію або зволожувальний крем, щоб руки ковзали легко.
Виконання масажу
- Погладжування - розігрійте шкіру легкими круговими рухами кінчиками пальців.
- Розгладження зморшок - великим і вказівним пальцями пройдіться вздовж лоба, носогубних складок та підборіддя.
- Поплескування - допомагає активізувати кровообіг і стимулює тонус шкіри.
- Масаж ліній ліфтингу - рухайтеся від центру обличчя до скронь і вгору.
Фейсбілдінг: вправи для молодої шкіри
Вправа проти зморшок на лобі - покладіть пальці на чоло і піднімайте брови, створюючи опір.
Підтяжка щік - усміхніться максимально широко, потім розслабте м’язи. Повторіть 10 разів.
Зміцнення контуру обличчя - висуньте язик і тримайте його в такому положенні 10 секунд, потім розслабте.
Як швидко з’явиться ефект?
Перші зміни можна помітити вже через 2-3 тижні регулярних занять. Важливо виконувати масаж і вправи щодня протягом 5-10 хвилин, щоб досягти стабільного результату.
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В матеріалі використані джерела - Shape, Daily Express, The Sun.
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