Способ №1 разгладить морщины после 40 лет: простой и эффективный метод
После 40 лет кожа теряет упругость, появляются морщины, а естественный уровень коллагена снижается. Однако есть эффективный способ вернуть молодость лицу.
В чем он заключается - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Однако есть эффективный способ, который помогает естественным путем разгладить морщины и сохранить молодость - массаж лица и фейсбилдинг (гимнастика для лица).
Почему этот метод работает?
Фейсбилдинг - это тренировка мышц лица, которая способствует улучшению кровообращения, укреплению кожи и разглаживанию морщин. Вместе с массажем он помогает:
- Стимулировать выработку коллагена и эластина
- Улучшить микроциркуляцию крови и кислородный обмен
- Устранить отеки и темные круги под глазами
- Подтянуть контуры лица и уменьшить носогубные складки
- Расслабить мышцы, которые формируют мимические морщины
Как правильно делать массаж лица?
Чтобы достичь наилучшего эффекта, важно придерживаться правильной техники:
Подготовка
- Очистите кожу от макияжа и загрязнений.
- Нанесите на лицо питательное масло или увлажняющий крем, чтобы руки скользили легко.
Выполнение массажа
- Поглаживание - разогрейте кожу легкими круговыми движениями кончиками пальцев.
- Разглаживание морщин - большим и указательным пальцами пройдитесь вдоль лба, носогубных складок и подбородка.
- Похлопывание - помогает активизировать кровообращение и стимулирует тонус кожи.
- Массаж линий лифтинга - двигайтесь от центра лица к вискам и вверх.
Фейсбилдинг: упражнения для молодой кожи
Упражнение против морщин на лбу - положите пальцы на лоб и поднимайте брови, создавая сопротивление.
Подтяжка щек - улыбнитесь максимально широко, затем расслабьте мышцы. Повторите 10 раз.
Укрепление контура лица - высуньте язык и держите его в таком положении 10 секунд, затем расслабьте.
Как быстро появится эффект?
Первые изменения можно заметить уже через 2-3 недели регулярных занятий. Важно выполнять массаж и упражнения ежедневно в течение 5-10 минут, чтобы достичь стабильного результата.
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В материале использованы источники - Shape, Daily Express, The Sun.
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