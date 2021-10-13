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Спортсмен-серфингист: как выглядит родной брат Кати Осадчей (фото)

Автор: Роман Мирончук

Катя Осадчая недавно впервые показала своего родного брата Владимира. Он непубличная личность и серьезно занимается вейксерфингом. Мужчина занимает первые места в этом виде спорта.

Подробней о Владимире Осадчем читайте в нашем материале ниже.

Владимир Осадчий (фото: instagram.com/vladiosa)

Он не только сам катается, но еще и дает уроки. При этом Владимир учит кататься на доске для вейксерфа даже маленьких детей.

Владимир Осадчий (фото: instagram.com/vladiosa)

Также мужчина увлекается путешествиями, зимними видами спорта и йогой.

Владимир Осадчий (фото: instagram.com/vladiosa)

Судя по снимкам в Instagram Владимир состоит в отношениях с девушкой, которую зовут Татьяна. Она также любит спорт, путешествия и вейксерфинг.

Владимир Осадчий с девушкой (фото: instagram.com/vladiosa)

Девушка Владимира Осадчего (фото: instagram.com/flyteti)

Пользователи сети отметили, что старший сын Кати Осадчей очень похож на своего дядю Владимира.

Владимир Осадчий с племянником (фото: instagram.com/vladiosa)

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов чуть больше месяца снова стали родителями - у пары родился второй общий сын, которого назвали Данилой. Интересно, что Юрий мечтает о дочери и будет дальше над этим работать. Он уверен, что станет многодетным отцом.

А пока новоиспеченные родители наслаждаются совместными прогулками и временем с маленьким сыном. Они умиляют своих подписчиков фотографиями с малышом.

Мы также писали о том, что Осадчая растрогала сеть редкими фото со старшим сыном-именинником, которому в этом году исполнилось 19 лет. Парень уехал учится в США.

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