Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Катя Осадча нещодавно вперше показала свого рідного брата Володимира. Він непублічна особистість і серйозно займається вейксерфінгом. Чоловік займає перші місця в цьому виді спорту.

Користувачі мережі зазначили, що старший син Каті Осадчої дуже схожий на свого дядька Володимира.

Судячи зі знімків в Instagram Володимир перебуває у відносинах з дівчиною, яку звуть Тетяна. Вона також любить спорт, подорожі та вейксерфінг.

Він не тільки сам катається, але ще і дає уроки. При цьому Володимир вчить кататися на дошці для вейксерфа навіть маленьких дітей.

Нагадаємо, Катя Осадча і Юрій Горбунов трохи більше місяця знову стали батьками - у пари народився другий спільний син, якого назвали Данилом. Цікаво, що Юрій мріє про дочку і буде далі над цим працювати. Він упевнений, що стане багатодітним батьком.

А поки новоспечені батьки насолоджуються спільними прогулянками і часом з маленьким сином. Вони розчулюють своїх передплатників фотографіями з малюком.

Ми також писали про те, що Осадча зворушила мережу рідкісними фото зі старшим сином-іменинником, якому цього року виповнилося 19 років. Хлопець поїхав вчиться в США.