Спортсмен-серфингист: как выглядит родной брат Кати Осадчей (фото)

Катя Осадчая недавно впервые показала своего родного брата Владимира. Он непубличная личность и серьезно занимается вейксерфингом. Мужчина занимает первые места в этом виде спорта.

Пользователи сети отметили, что старший сын Кати Осадчей очень похож на своего дядю Владимира.

Судя по снимкам в Instagram Владимир состоит в отношениях с девушкой, которую зовут Татьяна. Она также любит спорт, путешествия и вейксерфинг.

Он не только сам катается, но еще и дает уроки. При этом Владимир учит кататься на доске для вейксерфа даже маленьких детей.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов чуть больше месяца снова стали родителями - у пары родился второй общий сын, которого назвали Данилой. Интересно, что Юрий мечтает о дочери и будет дальше над этим работать. Он уверен, что станет многодетным отцом.

А пока новоиспеченные родители наслаждаются совместными прогулками и временем с маленьким сыном. Они умиляют своих подписчиков фотографиями с малышом.

Мы также писали о том, что Осадчая растрогала сеть редкими фото со старшим сыном-именинником, которому в этом году исполнилось 19 лет. Парень уехал учится в США.