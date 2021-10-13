ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Новость на русском →
Середа 13 жовтня 2021 19:01
Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото) Фото: Володимир Осадчий (instagram.com/vladiosa)
Автор: Роман Мирончук

Катя Осадча нещодавно вперше показала свого рідного брата Володимира. Він непублічна особистість і серйозно займається вейксерфінгом. Чоловік займає перші місця в цьому виді спорту.

Детальніше про Володимира Осадчого читайте в нашому матеріалі нижче.

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Володимир Осадчий (фото: instagram.com/vladiosa)

Він не тільки сам катається, але ще і дає уроки. При цьому Володимир вчить кататися на дошці для вейксерфа навіть маленьких дітей.

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Володимир Осадчий (фото: instagram.com/vladiosa)

Також чоловік захоплюється подорожами, зимовими видами спорту та йогою.

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Володимир Осадчий (фото: instagram.com/vladiosa)

Судячи зі знімків в Instagram Володимир перебуває у відносинах з дівчиною, яку звуть Тетяна. Вона також любить спорт, подорожі та вейксерфінг.

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Володимир Осадчий з дівчиною (фото: instagram.com/vladiosa)

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Дівчина Володимира Осадчого (фото: instagram.com/flyteti)

Користувачі мережі зазначили, що старший син Каті Осадчої дуже схожий на свого дядька Володимира.

Спортсмен-серфінгіст: як виглядає рідний брат Каті Осадчої (фото)

Володимир Осадчий з племінником (фото: instagram.com/vladiosa)

Нагадаємо, Катя Осадча і Юрій Горбунов трохи більше місяця знову стали батьками - у пари народився другий спільний син, якого назвали Данилом. Цікаво, що Юрій мріє про дочку і буде далі над цим працювати. Він упевнений, що стане багатодітним батьком.

А поки новоспечені батьки насолоджуються спільними прогулянками і часом з маленьким сином. Вони розчулюють своїх передплатників фотографіями з малюком.

Ми також писали про те, що Осадча зворушила мережу рідкісними фото зі старшим сином-іменинником, якому цього року виповнилося 19 років. Хлопець поїхав вчиться в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя Осадча Шоу-бізнес
LITE
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія