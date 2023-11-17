Споріднені душі: 6 ознак, що ви зустріли своє кохання

За словами експерта, існує 6 ознак, які вказують на те, що поряд з вами споріднена душа.

Глибоке співчуття і злагода

Психолог каже, що ви відчуваєте неповторну гармонію та спокій у присутності людини, навіть без потреби багатослівних обговорень. Почуття між вами набагато сильніші від усіх негативних відчуттів навколо.

Спільні цінності та переконання

Ваші погляди на життя, цінності та переконання з людиною дуже схожі. Ви можете легко розуміти один одного, навіть у складних ситуаціях. Відчуваєте гармонію і спокій з можливістю підтримувати розмову на будь-які теми.

Взаємне відчуття "знайомого"

Перш ніж навіть почати розмову, ви вже відчуваєте, що знаєте цю людину, наче з минулого життя. Це відчуття важко сплутати, адже ви розумієте що перед вами ніби рідна людина.

Сильна емоційна зв'язаність

Ірина Кулік зазначила, якщо перед вами споріднена людина, то ви будете відчувати сильну емоційну близькість та взаєморозуміння. При черговій зустрічі ви не бажаєте відпускати людину надовго від себе.

Підтримка без слів

Навіть без слів, ви відчуваєте велику підтримку та розуміння один одного. Ви дивитесь один одному в очі і розумієте, що ваші почуття знаходяться на одній хвилі.

Схожість у мріях та бажаннях

Люди мають схожі мрії, цілі та бажання у житті, іноді навіть без потреби обговорення цього.