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Що робити, коли жінка втрачає інтерес до чоловіка: це допоможе покращити стосунки

Понеділок 13 листопада 2023 18:08
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Що робити, коли жінка втрачає інтерес до чоловіка: це допоможе покращити стосунки Що робити, коли жінка втратила інтерес до чоловіка (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Кулік

Часто трапляється, коли жінки втрачають інтерес до чоловіка. Це може статися з певних причин, але важливо вчасно діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.

Відкрита комунікація

Психолог радить поговорити з партнером відверто про ваші почуття і те, що вас турбує. Спробуйте зрозуміти, які зміни вам потрібні в стосунках.

Разом проведений час

Варто проводити якісний час разом. Розгляньте нові спільні інтереси або хобі, які обоє можете спільно вивчати.

Подарунки та увага

Подарунки та маленькі прояви уваги можуть покращити ваші стосунки. Пам’ятайте про важливі події і свята, які будуть лише зближувати вас.

Визнання досягнень

Експерт радить підкреслювати позитивні якості та досягнення вашого партнера. Варто показати, що ви цінуєте його.

Терпимість і розуміння

Будьте готові до терпимості та розуміння, оскільки стосунки можуть мати позитивні та погані моменти.

Поїздки та пригоди

Можна разом вирушити в подорож або спробувати нові спільні пригоди, що допоможе зберегти інтерес у стосунках. Зокрема, з'явиться "іскра" у стосунках.

Чому жінка та чоловік втрачають інтерес один до одного

Розвиток порізно

У кожного свої інтереси, немає точок дотику, крім загального побуту.

Почуття не цінуються

Конфлікти і відсутність роботи над відносинами з'їдають пристрасть, романтику, а на десерт - вашу любов, тепло і взаєморозуміння.

Звичка, що він завжди поруч

Найчастіше ви особливо не помічаєте, коли його довго немає після роботи. Часто жінки дотримуються думки: "Ой, куди він дінеться від мене?".

Раніше ми повідомляли, чому чоловік не дарує квіти та подарунки.

Також ми писали, як зрозуміти, що чоловік не хоче одружуватися.

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