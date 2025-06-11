"Спонсорує мій спокій": Цибульська зізналась, що приносить їй дохід і чи допомагає фінансово чоловік

Співачка зізнається: прибутків від концертів зараз немає, а роялті - це більше символічна подяка, аніж реальне джерело грошей.

"Заробляємо на рекламі, дуетах, онлайн-контенті. Але концерти - це як молитва. Не для грошей, а для зв'язку. Роялті - це як кишенькові від Всесвіту: приємно, але не проживеш. Пісні крутять, але щоб платили, треба, щоб ще й зірки зійшлись. Тому роялті - як комплімент від баристи. Не розбагатієш, але день приємніший", – поділилась артистка.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Оля пояснила, що всі зароблені нею кошти вкладає у творчість - саме такою є їхня домовленість із чоловіком.

Він, хоч і бізнесмен, але спонсором її кар’єри ніколи не був. Його роль - бути тилом і підтримкою, коли Оля виснажена або на межі.

"Він не спонсорує мій бізнес. Він спонсорує мій спокій. Ми домовились давно: я сама заробляю на творчість, він - на сім'ю. Якщо і підстраховує - то не як банк, а як партнер, який бачить, коли я стою на краю і тримаюся на ентузіазмі та заспокійливих. У нашому шлюбі немає "він дав - вона витратила". Є 'він повірив - вона зробила'", - підкреслила артистка.

Оля Цибульська з чоловіком і сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська не афішувала, хто її обранець. Та вперше він з’явився публічно вже під час повномасштабної війни.

З’ясувалося, що це Сергій Грисюк - очільник компанії "Радивилівмолоко", якою також опікуються його батько та брат.

До цього чоловік мав досвід у політиці - був депутатом міської ради Радивилова.