"Я можу себе забезпечити сама": переможниця "МастерШеф" розсекретила свої заробітки
Переможниця 14-го сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Наталка Нікішина поділилася, з чого зараз отримує дохід та скільки їй вдається заробити щомісяця.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.
За словами блогерки, основним джерелом її прибутку є реклама в Instagram.
"Я заробляю з Інстаграму, з рекламних контрактів. Але, оскільки я не так давно стала блогеркою, місяці бувають різні", - пояснила Наталка.
Заробіток кулінарної інфлюенсерки коливається від 50 до 150 тисяч гривень на місяць. Утім, вона зізнається, що значна частина цих коштів іде на команду та організацію зйомок.
"Я з них плачу операторці, менеджерці, оплачую підготовку. Це все досить витратний процес. Думаю, лише 20% йде на себе", - додала вона.
Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)
Попри це, Нікішина не вважає, що працює "в плюс", адже часто головне для неї - якісна робота людей, з якими вона співпрацює.
Також кулінарка прокоментувала, чи допомагає їй фінансово коханий Дмитро. За її словами, в їхніх стосунках діє принцип 80/20.
"Він платить за квартиру, я - за їжу та інше. Але я не за те, щоб чоловік забезпечував жінку. Я можу себе забезпечити сама", - підкреслила Наталка.
Цікаво, що пара витрачає на їжу щомісяця близько 50 тисяч гривень, адже Наталка "трошки помішана на кулінарії" та часто купує дорогі інгредієнти.
"Це тільки авокадо якесь... Амарів я не їм, тільки авокадо",-– пожартувала блогерка.
Нікішина також зізналася, що надзвичайно цінує свою незалежність і розвиток.
"Я дуже помішана на самореалізації. І Діма також підтримує розвиток жінок. Жінка - це не домогосподарка, це особистість", - підсумувала вона.
Що відомо про Наталку Нікішину
23-річна Наталка Нікішина родом з Луганська, але вже майже десять років мешкає у Києві. Творчість - це її стихія: спочатку вона створювала квіткову магію як флористка, а згодом вирішила спробувати себе на кухні - і потрапила на "МастерШеф".
У фіналі кулінарного шоу Наталка зійшлася у двобої з Анастасією Завадською. Перемогу їй приніс цілий сет страв - від закуски до десерту.
Наталка Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina)
Саме він підкорив суворих суддів: Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського та Ольгу Мартиновську.
Цю перемогу Наталка присвятила особливій людині - своєму татові, який, на жаль, уже не з нею.
Вас може зацікавити
- Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська вперше за довгий час поділилася сімейними фото з чоловіком
- MELOVIN розсекретив свої заробітки та заговорив про бізнес
- Коля Зирянов сказав, скільки отримував за жарти у "Кварталі 95"