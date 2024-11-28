Спокійні пухнастики? Ось, що треба знати про шиншилу перед купівлею

Шиншила - це не просто миле та пухнасте домашнє звірятко. Це створіння з особливими потребами в догляді. Якщо ви плануєте придбати шиншилу, важливо знати, що це потребує певної підготовки.

Про складнощі догляду за шиншилами в домашніх умовах розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Переваги шиншил для власників

Не потребують частих прогулянок

Шиншили - це домашні тварини, які можуть проводити багато часу у своїй клітці. Вони не потребують щоденних прогулянок на свіжому повітрі, як собаки, що робить їх відмінними для тих, у кого немає часу або можливості для виведення тварини на вулицю.

Не потребують постійної уваги

Хоча шиншили є соціальними тваринами, вони не потребують постійної уваги, як, наприклад, собаки. Вони можуть бути самостійними деякий час і навіть будуть почувати себе комфортно, поки ви перебуваєте на роботі. Адже вдень тваринка спить.

Тривалий термін життя

Ще одним позитивним аспектом утримання шиншили є їхній довгий термін життя - до 20 років. Це означає, що ваш компаньйон буде з вами на багато років, що додає додаткової цінності до придбання цієї тварини.

Охайність тваринки

Шиншили - дуже акуратні тварини, і їхні шкурки зазвичай не спричиняють алергічних реакцій. Шиншили стежать за чистотою свого хутра, тому ці улюбленці не мають специфічного запаху.

Складнощі в утриманні шиншил

Спеціальні умови для утримання

Шиншили потребують специфічних умов для комфортного життя. Вони не люблять спеку, тому ідеальна температура для них становить 18-22 градусів.

Уникайте прямого сонячного світла, протягів та вологих приміщень, оскільки це може призвести до проблем зі здоров’ям тварини. Як зазначають, рівень вологості не повинен перевищувати 60-70%.

Це вимагає певної уваги до умов у квартирі або будинку. Тож треба ретельно підбирати місце для клітки або вольєра.

Що потрібно для утримання шиншили (фото: Freepik)

Крім цього, шиншили дуже охайні тварини, і вони потребують регулярного миття пісочком, а також чистоти в клітці.

Їм потрібно надавати спеціальний пісок для купання, і важливо стежити за тим, щоб їхнє середовище не було занадто брудним, оскільки це може вплинути на їхнє здоров'я.

Необхідність великої клітки

Шиншили активні і потребують простору для руху. Для них потрібно створити спеціальну клітку з кількома рівнями, щоб забезпечити достатньо місця для ігор і дослідження. Це може вимагати більше простору, ніж ви могли б уявити.

Крім цього, оселя шиншилки має бути обладнана різноманітними гілками, сходами, колесом та гамаками.

Шум

Шиншили - нічні тварини, тому кожного вечора починають активні перегони зі стрибками та різноманітними звуками. Особливо, якщо тваринка молода та жвава.

Складнощі в пошуку ветлікаря

Як і іншим гризунам, шиншилам необхідний профільний ветеринар. На жаль, знайти спеціаліста доволі складно, що може стати великою проблемою.

Проблеми з зубами

Як і у багатьох гризунів, у шиншил дуже швидко ростуть зуби. Це може призвести до проблем зі здоров’ям, якщо вони не матимуть можливості жувати тверду їжу, або до погризених шпалер та меблів.

Правильне харчування

Шиншили - тварини, які потребують постійного доступу до високоякісного спеціального корму та свіжої води. Харчування також включає спеціальні гранули для шиншил для сточування гострих зубів.