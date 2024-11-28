Спокойные пушистики? Вот, что нужно знать о шиншилле перед покупкой

Шиншилла - это не просто милый и пушистый домашний зверек. Это создание с особыми потребностями в уходе. Если вы планируете приобрести шиншиллу, важно знать, что это требует определенной подготовки.

Преимущества шиншилл для владельцев

Не нуждаются в частых прогулках

Шиншиллы - это домашние животные, которые могут проводить много времени в своей клетке. Они не нуждаются в ежедневных прогулках на свежем воздухе, как собаки, что делает их отличными для тех, у кого нет времени или возможности для выведения животного на улицу.

Не требуют постоянного внимания

Хотя шиншиллы являются социальными животными, они не нуждаются в постоянном внимании, как, например, собаки. Они могут быть самостоятельными некоторое время и даже будут чувствовать себя комфортно, пока вы находитесь на работе. Ведь днем животное спит.

Длительный срок жизни

Еще одним положительным аспектом содержания шиншиллы является их долгий срок жизни - до 20 лет. Это означает, что ваш компаньон будет с вами на много лет, что добавляет дополнительную ценность к приобретению этого животного.

Аккуратность животного

Шиншиллы - очень аккуратные животные, и их шкурки обычно не вызывают аллергических реакций. Шиншиллы следят за чистотой своего меха, поэтому эти любимцы не имеют специфического запаха.

Сложности в содержании шиншилл

Специальные условия для содержания

Шиншиллы нуждаются в специфических условиях для комфортной жизни. Они не любят жару, поэтому идеальная температура для них составляет 18-22 градусов.

Избегайте прямого солнечного света, сквозняков и влажных помещений, так как это может привести к проблемам со здоровьем животного. Как отмечают, уровень влажности не должен превышать 60-70%.

Это требует определенного внимания к условиям в квартире или доме. Поэтому нужно тщательно подбирать место для клетки или вольера.

Что нужно для содержания шиншиллы (фото: Freepik)

Кроме этого, шиншиллы очень чистоплотные животные, и они требуют регулярного мытья песочком, а также чистоты в клетке.

Им нужно предоставлять специальный песок для купания и важно следить за тем, чтобы их среда не была слишком грязной, поскольку это может повлиять на их здоровье.

Необходимость большой клетки

Шиншиллы активны и нуждаются в пространстве для движения. Для них нужно создать специальную клетку с несколькими уровнями, чтобы обеспечить достаточно места для игры и исследования. Это может потребовать больше пространства, чем вы могли бы вообразить.

Кроме этого, дом шиншиллки должен быть оборудован разнообразными ветвями, лестницей, колесом и гамаками.

Шум

Шиншиллы - ночные животные, поэтому каждый вечер начинают активную гонку со скачками и разнообразными звуками. Особенно, если животное молодое и резвое.

Сложности в поиске ветврача

Как и другим грызунам, шиншиллам необходим профильный ветеринар. К сожалению, найти специалиста довольно сложно, что может стать большой проблемой.

Проблемы с зубами

Как и у многих грызунов, у шиншилл очень быстро растут зубы. Это может привести к проблемам со здоровьем, если у них нет возможности жевать твердую пищу, или к погрызенным обоям и мебели.

Правильное питание

Шиншиллы - животные, нуждающиеся в постоянном доступе к высококачественному специальному корму и свежей воде. Питание также включает специальные гранулы для шиншилл для стачивания острых зубов.