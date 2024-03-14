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Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)

Четвер 14 березня 2024 16:15
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Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео) Як приготувати смачні сосиски вдома (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сосиски - це універсальне блюдо для будь-якої сім'ї. Смачні і соковиті сосиски дуже люблять дітки. Приготувати таку смачну страву можна легко вдома, до того ж вона буде ще й корисна.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Роксолани Герасимів.

Що знадобиться

Приготувати для всієї сім'ї можна гарбузово-курячі сосиски. Вони обов'язково сподобаються дітям, адже вони апетитні, ніжні та приготовані на 100% з м'яса.

Також можна використовувати батат замість гарбуза, якщо у вас його немає або у вашій сім’ї його не люблять.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • куряче філе - 200 г
  • гарбуз - 150 г
  • яйця курячі - 2 шт.
  • кунжут білий - 1 ст.л
  • куркума - до свого смаку
  • перець чорний мелений, приправа карі та сіль - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно куряче філе, почищений гарбуз і два жовтки збити до однорідної маси у чаші блендера.

Після цього збийте білки до пишності та додайте до гарбузової маси разом із кунжутом. Все потрібно ретельно перемішати.

Далі викладіть масу у силіконові форми та запікайте у розігрітій духовці протягом 20-25 хвилин при температурі 180°C. Готові сосиски акуратно дістаньте з форм і подавайте на стіл.

Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)Сподобаються навіть дітям: як приготувати корисні та смачні сосиски (відео)Рецепт гарбузово-курячих сосисок (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що звичайну сосиску показали під мікроскопом та виявили, там "ховається".

Також ми писали, чому усі готують сосиски неправильно.

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