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Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)

Четверг 14 марта 2024 16:15
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Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео) Как приготовить вкусные сосиски дома (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сосиски - это универсальное блюдо для любой семьи. Вкусные и сочные сосиски очень любят детишки. Приготовить такое вкусное блюдо можно легко дома, к тому же оно будет еще и полезным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Роксоланы Герасимов.

Что понадобится

Приготовить для всей семьи можно тыквенно-куриные сосиски. Они обязательно понравятся детям, ведь они аппетитны, нежны и приготовлены на 100% из мяса.

Также можно использовать батат вместо тыквы, если у вас его нет или в вашей семье его не любят.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриное филе - 200 г
  • тыква - 150 г
  • яйца куриные - 2 шт.
  • кунжут белый - 1 ст.л
  • куркума - по своему вкусу
  • перец черный молотый, приправа карри и соль - по вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно куриное филе, почищенную тыкву и два желтка взбить до однородной массы в чаше блендера.

После этого взбейте белки до пышности и добавьте в тыквенную массу вместе с кунжутом. Все нужно тщательно перемешать.

Затем выложите массу в силиконовые формы и запекайте в разогретой духовке в течение 20-25 минут при температуре 180°C. Готовые сосиски аккуратно извлеките из форм и подавайте на стол.

Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)Понравятся даже детям: как приготовить полезные и вкусные сосиски (видео)Рецепт тыквенно-куриных сосисок (скриншот)

Ранее мы сообщали, что обычную сосиску показали под микроскопом и обнаружили, что там "прячется".

Также мы писали, почему все готовят сосиски неправильно.

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