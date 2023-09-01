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Сподобається всій сім'ї: ось що можна приготувати на сніданок із вчорашнього хліба

Що можна приготувати з вчорашнього хліба (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не знаєте, що зробити з вчорашнім білим хлібом або ароматною булкою, яка залишилась, тоді приготуйте френч-тост. Такий сніданок точно сподобається не тільки дорослим, а ще й дітям.

Рецептом поділилась фудблогерка Інна Левенець в Instagram.

Що знадобиться

Для приготування знадобляться так інгредієнти:

  • вчорашній білий хліб
  • 1/2 чашки кокосового молока
  • 3 ст.л сиропу агави
  • 50 г нутового борошна
  • 1/2 ч.л кориці
  • 1/4 ч.л сухого меленого імбиру
  • 1/8 ч.л меленої гвоздики

Для глазурованих слив підготуйте:

  • 5-6 слив
  • 1 ст.л червоного винного оцту
  • 2 ст.л тростинного цукру
  • 2 ст.л маргарину 
  • густий рослинний йогурт

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати молоко з борошном, спеціями та сиропом. Далі наріжте хліб на товсті смужки.

Після цього зануріть їх у приготований кляр, залишити там на деякий час, щоб хліб ввібрав у себе цю суміш.

Далі підсмажити хліб на добре розігрітій сковорідці з олією з обох боків.

На сковорідку покладіть маргарин, половинки або четвертинки слив, посипте їх цукром і полийте червоним винним оцтом.

Все перемішайте і готуйте на повільному вогні хвилин 7-10.

В кінці змастіть тости рослинним йогуртом, складіть у сендвічі і зверху покладіть сливи.

Френч-тости (фото: instagram.com/inna_levenets)

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