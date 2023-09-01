Сподобається всій сім'ї: ось що можна приготувати на сніданок із вчорашнього хліба

Не знаєте, що зробити з вчорашнім білим хлібом або ароматною булкою, яка залишилась, тоді приготуйте френч-тост. Такий сніданок точно сподобається не тільки дорослим, а ще й дітям.
Рецептом поділилась фудблогерка Інна Левенець в Instagram.
Для приготування знадобляться так інгредієнти:
Для глазурованих слив підготуйте:
Спочатку потрібно змішати молоко з борошном, спеціями та сиропом. Далі наріжте хліб на товсті смужки.
Після цього зануріть їх у приготований кляр, залишити там на деякий час, щоб хліб ввібрав у себе цю суміш.
Далі підсмажити хліб на добре розігрітій сковорідці з олією з обох боків.
На сковорідку покладіть маргарин, половинки або четвертинки слив, посипте їх цукром і полийте червоним винним оцтом.
Все перемішайте і готуйте на повільному вогні хвилин 7-10.
В кінці змастіть тости рослинним йогуртом, складіть у сендвічі і зверху покладіть сливи.
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