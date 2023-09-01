Сподобається всій сім'ї: ось що можна приготувати на сніданок із вчорашнього хліба

Що знадобиться

Для приготування знадобляться так інгредієнти:

вчорашній білий хліб

1/2 чашки кокосового молока

3 ст.л сиропу агави

50 г нутового борошна

1/2 ч.л кориці

1/4 ч.л сухого меленого імбиру

1/8 ч.л меленої гвоздики

Для глазурованих слив підготуйте:

5-6 слив

1 ст.л червоного винного оцту

2 ст.л тростинного цукру

2 ст.л маргарину

густий рослинний йогурт

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати молоко з борошном, спеціями та сиропом. Далі наріжте хліб на товсті смужки.

Після цього зануріть їх у приготований кляр, залишити там на деякий час, щоб хліб ввібрав у себе цю суміш.

Далі підсмажити хліб на добре розігрітій сковорідці з олією з обох боків.

На сковорідку покладіть маргарин, половинки або четвертинки слив, посипте їх цукром і полийте червоним винним оцтом.

Все перемішайте і готуйте на повільному вогні хвилин 7-10.

В кінці змастіть тости рослинним йогуртом, складіть у сендвічі і зверху покладіть сливи.

Френч-тости (фото: instagram.com/inna_levenets)