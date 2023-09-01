Понравится всей семье: вот что можно приготовить на завтрак из вчерашнего хлеба

Что понадобится

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

вчерашний белый хлеб

1/2 чашки кокосового молока

3 ст.л сиропа агавы

50 г нутовой муки

1/2 ч.л корицы

1/4 ч.л сухого молотого имбиря

1/8 ч.л молотой гвоздики

Для глазированных слив подготовьте:

5-6 слив

1 ст.л красного винного уксуса

2 ст.л тростникового сахара

2 ст.л маргарина

густой растительный йогурт

Способ приготовления

Сначала нужно смешать молоко с мукой, специями и сиропом. Далее нарежьте хлеб на толстые полоски.

После этого окуните их в приготовленный кляр, оставить там на время, чтобы хлеб впитал в себя эту смесь.

Далее поджарить хлеб на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

На сковороду положите маргарин, половинки или четвертинки слив, посыпьте их сахаром и полейте красным винным уксусом.

Все перемешайте и готовьте на медленном огне минут 7-10.

В конце смажьте тосты растительным йогуртом, сложите в сэндвичи и сверху положите сливы.

Френч-тосты (фото: instagram.com/inna_levenets)