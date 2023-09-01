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Понравится всей семье: вот что можно приготовить на завтрак из вчерашнего хлеба

Что можно приготовить из вчерашнего хлеба (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не знаете, что сделать со вчерашним белым хлебом или оставшейся ароматной булкой, тогда приготовьте френч-тост. Такой завтрак точно понравится не только взрослым, но и детям.

Рецептом поделилась фудблогерка Инна Левенец в Instagram.

Что понадобится

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • вчерашний белый хлеб
  • 1/2 чашки кокосового молока
  • 3 ст.л сиропа агавы
  • 50 г нутовой муки
  • 1/2 ч.л корицы
  • 1/4 ч.л сухого молотого имбиря
  • 1/8 ч.л молотой гвоздики

Для глазированных слив подготовьте:

  • 5-6 слив
  • 1 ст.л красного винного уксуса
  • 2 ст.л тростникового сахара
  • 2 ст.л маргарина
  • густой растительный йогурт

Способ приготовления

Сначала нужно смешать молоко с мукой, специями и сиропом. Далее нарежьте хлеб на толстые полоски.

После этого окуните их в приготовленный кляр, оставить там на время, чтобы хлеб впитал в себя эту смесь.

Далее поджарить хлеб на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

На сковороду положите маргарин, половинки или четвертинки слив, посыпьте их сахаром и полейте красным винным уксусом.

Все перемешайте и готовьте на медленном огне минут 7-10.

В конце смажьте тосты растительным йогуртом, сложите в сэндвичи и сверху положите сливы.

Френч-тосты (фото: instagram.com/inna_levenets)

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