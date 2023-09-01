Понравится всей семье: вот что можно приготовить на завтрак из вчерашнего хлеба

Не знаете, что сделать со вчерашним белым хлебом или оставшейся ароматной булкой, тогда приготовьте френч-тост. Такой завтрак точно понравится не только взрослым, но и детям.
Рецептом поделилась фудблогерка Инна Левенец в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Для глазированных слив подготовьте:
Сначала нужно смешать молоко с мукой, специями и сиропом. Далее нарежьте хлеб на толстые полоски.
После этого окуните их в приготовленный кляр, оставить там на время, чтобы хлеб впитал в себя эту смесь.
Далее поджарить хлеб на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
На сковороду положите маргарин, половинки или четвертинки слив, посыпьте их сахаром и полейте красным винным уксусом.
Все перемешайте и готовьте на медленном огне минут 7-10.
В конце смажьте тосты растительным йогуртом, сложите в сэндвичи и сверху положите сливы.
Раньше мы сообщали, как приготовить ягодный пирог, который не нужно даже замешивать.
Также мы писали, что случится, если не снимать пенку с вареньем.