"Сподіваюся, ми виживемо". Діти, яких Росія вивезла з України, залишили на стінах домівок послання

За час повномасштабної війни Росія вивезла приблизно 20 000 українських дітей. Україна щодня працює над їхнім поверненням додому. Ті діти, яких депортувала держава-терористка з Лівобережжя, під обстрілами залишали послання у своїх будинках.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-допис радника міського голови Маріуполь Петра Андрющенка.
Дівчинка Ната залишила три повідомлення про обстановку в місті та вдома. Вона спеціально залишила свої соціальні мережі, щоб ті, хто прочитають її слова, змогли пересвідчитися, що Ната жива.
Повідомлення депортованих дітей з Лівобережжя (фото: t.me/andriyshTime)
Інші написи є здебільшого короткими, проте не менш красномовними.
Повідомлення депортованих дітей з Лівобережжя (фото: t.me/andriyshTime)
Дівчинка Еля розповідає, що вони також скоро планують виїхати з Лівого берега.
Повідомлення депортованих дітей з Лівобережжя (фото: t.me/andriyshTime)
Останнє повідомлення говорить про те, що чиясь сім'я буде йти пішки до Мангуша. Автор зазначає, що писати більше не зможе. Невідомо від кого саме це послання, проте за хронологією можна припустити, що воно належить дев'ятирічній Елі.
Петро Андрющенко стверджує, що всіх цих дітей вивезли з України. Причетна до цього Марія Львова-Бєлова, уповноважена при президентові РФ з прав дитини та міжнародна злочинниця.
Нагадаємо, що Україна повернула вже 383 дитини додому.
Раніше ми розповідали про те, що в серіалі "Ранкове шоу" розповіли правду про Маріуполь.
Читайте також, як окупанти обманюють людей із житлом у Маріуполі.