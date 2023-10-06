"Сподіваюся, ми виживемо". Діти, яких Росія вивезла з України, залишили на стінах домівок послання

Що писали діти на Лівобережжі

Дівчинка Ната залишила три повідомлення про обстановку в місті та вдома. Вона спеціально залишила свої соціальні мережі, щоб ті, хто прочитають її слова, змогли пересвідчитися, що Ната жива.

"Привіт, я Ната, сьогодні 19 березня 2022 року. Сама я зі Східного, 24 лютого, нас обстріляли й ми втекли з дому. Ця історія закінчиться, залишивши за собою лише спогади, страх і кров. Все налагодиться. Залишаю свою інсту, от і подивитеся, чи я залишилася живою, напиши мені, якщо побачив це".

"Привіт, це знову я, Ната. Тут біля цього кута ми розташовувалися, спали на стільцях, варили їжу на багатті. Сьогодні, 19 березня 2022 року, ми плануємо вже виїхати нарешті. Світла, води та інших зручностей тут немає. Ми сидимо близько 24 днів. Скрізь нас переслідують ракети. ПДТУ обстріляли понад шість разів прямими влученнями".

"Привіт, вгадайте, хто я. Ну так, та сама Ната. Загалом, сьогодні 20 березня ми так і не поїхали, бо водій не приїхав".

Повідомлення депортованих дітей з Лівобережжя (фото: t.me/andriyshTime)

Інші написи є здебільшого короткими, проте не менш красномовними.

"Діна, 16 років, Марік. Лівий берег, Ленінградський. Сподіваємось на те, що виживемо".

"Мене звуть Ростик, мені 11 років. Зараз іде війна, ну нічого. 19.03.2022".

Повідомлення депортованих дітей з Лівобережжя (фото: t.me/andriyshTime)

Дівчинка Еля розповідає, що вони також скоро планують виїхати з Лівого берега.

"Привіт! Я Еля, мені 9,5 років, я ховаюсь від війни. Я живу на Лівому березі, там все обстріляли. Я сьогодні поїду звідси. Бувай!"

"Привіт, я Еля, мені 9,5 років. Я ховаюся від війни, живу на Лівому березі. Сьогодні я піду звідси. Я рада, що ти бачиш цей текст".

Повідомлення депортованих дітей з Лівобережжя (фото: t.me/andriyshTime)

Останнє повідомлення говорить про те, що чиясь сім'я буде йти пішки до Мангуша. Автор зазначає, що писати більше не зможе. Невідомо від кого саме це послання, проте за хронологією можна припустити, що воно належить дев'ятирічній Елі.

"ВАЖЛИВО. Сьогодні 25.03.2022. Завтра ми підемо до Мангуша. До нього йти 25 км, ми підемо натовпом. Ми вставатимемо о 5:00. Побажайте нам удачі, я не зможу більше писати, що з нами. Бувай!"

Петро Андрющенко стверджує, що всіх цих дітей вивезли з України. Причетна до цього Марія Львова-Бєлова, уповноважена при президентові РФ з прав дитини та міжнародна злочинниця.

Нагадаємо, що Україна повернула вже 383 дитини додому.