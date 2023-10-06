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"Надеюсь, мы выживем". Дети, которых Россия вывезла из Украины, оставили на стенах домов послания

Россия похищает украинских детей (иллюстративное фото: УНИАН)
Автор: Юлия Гаюк

За время полномасштабной войны Россия вывезла около 20 000 украинских детей. Украина ежедневно работает над их возвращением домой. Дети, которых депортировало государство-террорист из Левобережья, под обстрелами оставляли послания в своих домах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-пост советника городского головы Мариуполь Петра Андрющенко.

Что писали дети на Левобережье

Девочка Ната оставила три сообщения об обстановке в городе и дома. Она специально оставила свои социальные сети, чтобы те, кто прочтет ее слова, смогли убедиться, что Ната жива.

  • "Привет, я Ната, сегодня 19 марта 2022 года. Сама я из Восточного, 24 февраля, нас обстреляли и мы сбежали из дома. Эта история закончится, оставив за собой только воспоминания, страх и кровь. Все наладится, вот и посмотрите, осталась ли я жива, напиши мне, если увидел это".
  • "Привет, это опять я, Ната. Здесь у этого угла мы располагались, спали на стульях, варили еду на костре. Сегодня, 19 марта 2022 года, мы планируем уже выехать наконец. Света, воды и других удобств здесь нет. Мы сидим около 24 дней. Везде нас преследуют ракеты. ПГТУ обстреляли более шести раз прямыми попаданиями".
  • "Привет, угадайте, кто я. Ну да, та же Ната. В общем, сегодня 20 марта мы так и не поехали, потому что водитель не приехал".

Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)

Другие надписи являются в основном короткими, но не менее красноречивыми.

  • "Дина, 16 лет, Марик. Левый берег, Ленинградский. Надеемся на то, что выживем".
  • "Меня зовут Ростик, мне 11 лет. Сейчас идет война, ну ничего. 19.03.2022".

Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)

Девочка Эля рассказывает, что они скоро планируют выехать с Левого берега.

  • "Привет! Я Эля, мне 9,5 лет, я прячусь от войны. Я живу на Левом берегу, там все обстреляли. Я сегодня уеду отсюда. Прощай!"
  • "Привет, я Эля, мне 9,5 лет. Я прячусь от войны, живу на Левом берегу. Сегодня я уйду отсюда. Я рада, что ты видишь этот текст".

Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)

Последнее сообщение говорит о том, что чья-то семья будет идти пешком в Мангуш. Автор отмечает, что писать больше не сможет. Неизвестно от кого именно это послание, однако по хронологии можно предположить, что оно принадлежит девятилетней Эле.

  • "ВАЖНО. Сегодня 25.03.2022. Завтра мы пойдем в Мангуш. До него идти 25 км, мы пойдем толпой. Мы будем вставать в 5:00. Пожелайте нам удачи, я не смогу больше писать, что с нами. Прощай!"

Петр Андрющенко утверждает, что все эти дети были вывезены из Украины. Причастна к этому Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка и международная преступница.

Напомним, что Украина вернула уже 383 ребенка домой.

Ранее мы рассказывали о том, что в сериале "Утреннее шоу" рассказали правду о Мариуполе.

Читайте также, как оккупанты обманывают людей с жильем в Мариуполе.

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