"Надеюсь, мы выживем". Дети, которых Россия вывезла из Украины, оставили на стенах домов послания

За время полномасштабной войны Россия вывезла около 20 000 украинских детей. Украина ежедневно работает над их возвращением домой. Дети, которых депортировало государство-террорист из Левобережья, под обстрелами оставляли послания в своих домах.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-пост советника городского головы Мариуполь Петра Андрющенко.
Девочка Ната оставила три сообщения об обстановке в городе и дома. Она специально оставила свои социальные сети, чтобы те, кто прочтет ее слова, смогли убедиться, что Ната жива.
Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)
Другие надписи являются в основном короткими, но не менее красноречивыми.
Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)
Девочка Эля рассказывает, что они скоро планируют выехать с Левого берега.
Сообщения депортированных детей с Левобережья (фото: t.me/andriyshTime)
Последнее сообщение говорит о том, что чья-то семья будет идти пешком в Мангуш. Автор отмечает, что писать больше не сможет. Неизвестно от кого именно это послание, однако по хронологии можно предположить, что оно принадлежит девятилетней Эле.
Петр Андрющенко утверждает, что все эти дети были вывезены из Украины. Причастна к этому Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка и международная преступница.
Напомним, что Украина вернула уже 383 ребенка домой.
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