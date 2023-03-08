"Сподіваюся, більше ми не побачимося": Лубінець показав, як "прощався" з окупантами під час обміну полоненими

Як наші "прощаються" з росіянами

Поки росіяни сиділи в автобусі Дмитро Лубінець вирішив провести для них невелику виховну бесіду. На відео видно, як Уповноважений з прав людини запитує полонених військових, чи добре з ними поводилися в Україні під час їхнього незаконного перебування тут і чи добре їх годували.

З боку країни-агресора не надійшло ні скарг, ні пропозицій.

"Сподіваюся, ми більше не побачимося з вами. Ви обіцяєте, хлопці?" - запитав полонених Лубінець.

Військові відповіли, що на війну більше не повернуться.

Крім того, Уповноважений розповів росіянам, що такий самий інститут із захисту прав людини є й у Росії. Він наголосив, що якщо їх знову захочуть відправити в Україну, вони можуть звернутися туди за допомогою.

Щоправда, чи справді мобілізованим там допоможуть, велика загадка навіть для них самих...

Нагадаємо, що 7 березня додому повернулися 130 українців. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі".

Повернення українців додому під час обміну полоненими (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)