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"Надеюсь, больше мы не увидимся": Лубинец показал, как "прощался" с оккупантами во время обмена пленными

Обмен украинскими и российскими пленными (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Юлия Гаюк

7 марта состоялся обмен украинскими и российскими пленниками. По его результатам, в Украину вернулись 130 защитников и защитниц, среди которых есть и защитники Мариуполя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал в своем Telegram-канале видео традиционной беседы с оккупантами.

Как наши "прощаются" с россиянами

Пока россияне сидели в автобусе, Дмитрий Лубинец решил провести для них небольшую воспитательную беседу. На видео видно, как Уполномоченный по правам человека спрашивает пленных военных, хорошо ли с ними обращались в Украине во время их незаконного пребывания здесь и хорошо ли их кормили.

Со стороны страны-агрессора не поступило ни жалоб, ни предложений.

"Надеюсь, мы больше не увидимся с вами. Вы обещаете, ребята?" - спросил пленных Лубинец.

Военные ответили, что на войну больше не вернутся.

Кроме того, Уполномоченный рассказал россиянам, что такой же институт по защите прав человека есть и в России. Он подчеркнул, что если их снова захотят отправить в Украину, они могут обратиться туда за помощью.

Правда, действительно ли мобилизованным там помогут, большая загадка даже для них...

Напомним, что 7 марта домой вернулись 130 украинцев. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них - 87 защитников Мариуполя, 71 из которых - из "Азовстали".

Возвращение украинцев домой при обмене пленными (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Раньше мы рассказывали, что делать, если гражданское лицо попало в плен врага.

Читайте также, сколько стоит содержание в плену одного россиянина в месяц.

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