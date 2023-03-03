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У Мін'юсті розповіли, скільки коштує утримання одного полоненого росіянина

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П'ятниця 03 березня 2023 15:26
У Мін'юсті розповіли, скільки коштує утримання одного полоненого росіянина Фото: у Мін'юсті розповіли, скільки коштує утримання одного полоненого росіянина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна витрачає близько 10 тисяч гривень на місяць на утримання одного росіянина, котрий потрапив у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра юстиції України Олени Висоцької в інтерв'ю "Укрінформу".

За її словами, коли раніше у Мін'юсті розповідали про 3 тисячі гривень за місяць утримання одного військовополоненого, то враховували лише витрати на харчування та комунальні послуги.

"Це був дуже грубий підрахунок та некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - уточнила чиновниця.

Вона зазначила, що минулого року було важко підрахувати конкретну суму, оскільки кількість полонених постійно змінювалась.

"Є витрати на одяг, медзабезпечення, їжу, комунальні послуги, а також на облаштування місця утримання, персонал, охорону. Отже, якщо говорити про більш-менш нормально розраховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами - ця сума становить близько 10 тисяч гривень на одного полоненого на місяць”, - розповіла Висоцька.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що понад 7600 росіян звернулися до проекту "Хочу жити", щоб здатися в полон.

Також ми писали, що за рік повномасштабної війни Україна провела 38 обмінів полоненими з Росією.

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