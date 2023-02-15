Цивільний потрапив у російський полон: що робити та куди звертатися

Під час бойових дій може статися так, що до ворожого полону потрапляють цивільні особи. У такому випадку алгоритм дій відрізняється від потрапляння в полон військового.

Що робити, якщо ваш цивільний родич потрапив у полон, розповідає Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram -каналі.

Чіткий алгоритм дій

Якщо ви отримали повідомлення, які підтверджують перебування вашої цивільної близької людини в полоні, необхідно зібрати всі можливі факти та надати їх слідчому Національної поліції.

Збирайте з усіх доступних джерел такі дані:

скриншоти повідомлень

аудіозаписи розмов

відео з камер спостережень

відео з ворожих ресурсів тощо

Після цього правоохоронці відкривають кримінальне провадження.

Додатково потрібно звернутись до Національного інформаційного бюро. Цей орган займається збором та накопиченням інформації про громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії.

цілодобова "гаряча лінія" - 1648

за телефоном +38 (044) 287-81-65

сайт: nib.gov.ua

бот у Телеграмі

Також можна звернутись до Об'єднаного центру при СБУ з пошуку та звільнення полонених:

за телефоном +38 (067) 650-83-32

за телефоном +38 (098) 087-36-01

електронна пошта united.centre.ssu@gmail.com

Існує ще одна інституція, яка займається питаннями полонених - Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Україні. Отримати їхню допомогу можна через:

гарячу лінію 0 800 300 155 (Київ)

гарячу лінію 0 800 300 185 (Донецьк)

гарячу лінію 0 800 300 195 (Луганськ)

електронну пошту kyi_kyiv@icrc.org

онлайн-форму за посиланням

Крім того, корисною може бути допомога правозахисних громадських об'єднань, що працюють у сфері пошуку зниклих безвісти, полонених або незаконно утриманих осіб.