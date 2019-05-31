Новая волна стихии: какие области более всего пострадают от непогоды

Погода в Украине 31 мая (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине 31 мая вновь принесет неприятности жителям некоторых областей

Погода в Украине в пятницу, 31 мая, снова огорчит жителей некоторых областей сильными дождями и грозами. Об этом предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

К слову, Наталка Диденко также рассказала о дождях и грозах на значительной территории страны.

Так, сегодня дожди с грозами ожидаются на Западе Украины, кроме Волыни и Ровенской области. Также ухудшение погодных условий в последний рабочий день недели ждут жителей Севера, Центра, а также Одесской области.

Холоднее всего сегодня будет в западных областях. Здесь воздух прогреется до +19... +23 градусов.

Погода в Украине 31 мая (коллаж: РБК-Украина)

В остальных регионах с дождями будет тепло - воздух прогреется от +25 до +30 градусов. При этом самая высокая темпертура (+28... +30) ожидается на Полтавщине.

На Юге и Востоке будет сухо и жарко - от +30 до +32 градусов. Немного прохладнее в Крыму - здесь столбики термометров покажут +27... +29 градусов.

Ветер по всей стране ожидается умеренный - от 5 до 10 метров в секунду.

В Киеве в последний день весны также дожди с грозами - температура воздуха составит +25... +27 градусов.

Погода в Украине 31 мая (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, из-за сильных проливных дождей пострадал Львов. Некоторые улицы города превратились в бурлящие потоки.

К слову, недавно Одесса "утонула" после сильного ливня. Автомобили пробирались по городу практически "вплавь".

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Авто пробирались по потокам воды с ледяной коркой из града.