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Возможны даже смерчи: синоптик напугала прогнозом погоды до конца недели

STYLERЖизнь    30.05.2019 - 10:52
Возможны даже смерчи: синоптик напугала прогнозом погоды до конца недели
Погода в Украине (УНИАН)

Погода в Украине на выходных напугает жителей градом и шквальным ветром

Погода в Украине в ближайшие дни не порадует жителей большинства областей. Синоптик Наталка Диденко предупредила, что во многих областях пройдут дожди, грозы, также возможен шквальный ветер и град.

Погода в Украине в последние дни мая и в первые дни июня напугает жителей своими атмосферными фронтами. Диденко объяснила, что в стране возможны даже смерчи, так как это типичный летний продукт, который возникает из-за высокой температуры воздуха и влажности.

"30-31 мая в западных областях Украины, а также на севере и местами в центральной части атмосферные фронты нальют дождей, погремят грозами и даже напугают добропорядочных граждан градом и шквалами", - сообщила синоптик и добавила, что в восточных областях, в южной части, в Полтавской области и в Днепре существенные осадки маловероятны, а температура воздуха ожидается до +28 +32 градусов.

Она предупредила, что такая синоптическая ситуация, доминирование сухого и жаркого воздуха, может спровоцировать усиление пожарной опасности.

На выходных дожди перекинутся и в другие области, которые могут усилиться грозами, шквалами и градами.

"1-2 июня дожди с грозами пройдут снова на западе и севере, однако в воскресенье осадки дойдут до Харьковской и Одесской областей. Во время гроз дожди могут переходить в сильные ливни, вероятны шквалы и град. Жара до +27 +32 градусов удержится на юге и востоке Украины, на остальной территории лето будет дебютировать комфортными градусами, +19 +26 градусов", - отметила Диденко.

Возможны даже смерчи: синоптик напугала прогнозом погоды до конца недели

Карта погоды

Она сообщила, что в начале следующей недели дождями будет обильно поливать западные области, а также осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областей.

Восточная часть, большинство центральных областей и юг Украины будут в сухой воздушной массе – там будет солнце и жара. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25 +32 градуса, во время дождей +18 +24 градуса.

В Киеве в ближайшие дни ожидается высокая температура воздуха и небольшие локальные дожди.

"В Киеве конец мая и начало июня предполагается с периодическими локальными дождями и грозами. Температура воздуха в столице, в зависимости от интенсивности и продолжительности солнца, будет колебаться от +26 до +29 градусов", - рассказала Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики сообщили о резком ухудшении погоды во многих областях Украины.

А также рассказывали о том, что на западе Украины выпал град размером с орех.

Жара и сильные грозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды Холодный фронт и грозы: украинцев предупредили о непогоде
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