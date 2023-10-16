Спливла правда про елітне та унікальне авто Кернеса (фото)

Що сталося з авто Кернеса

Як повідомляється, унікальний німецький автомобіль Wiesmann GT, що належав колишньому міському голові Харкова Геннадію Кернесу, був спалений.

"Влітку цього року були чутки про це, але до останнього не хотілося вірити. На жаль, тепер є "пруфи". Достовірно невідомо, коли та за яких обставин це сталося. Є інформація, що автівку спалили навмисно", - говориться у повідомленні.

Автомобіль, який належав Геннадію Кернесу, був привезений в Україну у 2009 році. Ця автівка стала подарунком йому на 50-річчя.

Відомо, що після смерті Геннадія Кернеса, цей автомобіль належав одному з його синів.

Автомобіль Геннадія Кернеса (фото: instagram.com/supercars_ua)

Що за авто Wiesmann GT

Це спортивний автомобіль німецької компанії Wiesmann, який випускався з 2008 року. За 25 років компанія випустила приблизно 1600 машин ручної зборки, без застосування автоматизованих комплексів. Відповідно, вартість такого авто була доволі високою і зустріти її на вулиці було важко. Всього було випущено п'ять різних моделей.

У 2014 році компанія збанкрутувала та була викуплена британськими інвесторами Roheen та Sahir Berry. У моделі - мотор BMW V10 об'ємом 5 л. Вартість такого автомобіля – від 100 тисяч євро.

Максимальний крутний момент двигуна становить 600 Ньютон-метрів. Це дозволяє авто розганятися до 100 км/год за 4,6 секунди. При цьому максимальна швидкість машини досягає 291 км/год.

Відомо також, що автомобіль Геннадія Кернеса - не єдина Wiesmann в Україні. Кому належать інші такі автомобілі – невідомо.