Співак-військовий Хливнюк відмовився від міжнародної премії та пояснив своє рішення

Лідер "Бумбоксу" відмовився від премії

"Це насамперед пост подяки. Отже, щиро дякую всім засновникам і журі впливової міжнародної премії імені Магнітського в Лондоні. Ви помітили і відзначили мою, порівняно з іншими людьми і фондами, не значну частину вкладу в перегонах за свободу слова і фундаментальні права людини, в рамках боротьби за незалежність Української держави. Дякую!" - написав Хливнюк.

Але, зазначив співак, він не може отримувати нагороду, адже інші її лауреати не змогли висловити чітку позицію щодо допомоги Україні. Так Хливнюк міг натякати на Навальну.

"Втім, як батько двох дітей, що живуть під ракетними ударами, і рядовий сил оборони України (загін ударних БПЛА патрульної поліції Херсону) я не можу отримати цю нагороду разом з іншими лауреатами, які "не впевнені" в необхідності надавати моїй країні західне озброєння, життєво необхідне для відбиття російської агресії", - заявив артист.

Допис Хливнюка (скріншот)

Що відомо про премію імені Магнітського

Цю премію було засновано у 2015 році. Нагороду назвали на честь російського аудитора та юриста Сергія Магнітського, який працював у консалтинговій компанії Firestone Duncan. Його заарештували та тримали в ізоляторі майже рік, де він і помер.

Аудитор викрив чимало корупційних злочинів, але в РФ причиною його затримання називали "несплату податків".

У цьому році Навальна опинилася в списку лауреатів премії в категорії "Мужність під вогнем".

"Важко сказати. Війну розв'язав Володимир Путін, але бомби потрапили і в росіян. Проте має бути чітка відповідь. Усі російські війська мають бути негайно виведені з України. Війна має закінчитися негайно", - говорила вона раніше, відповідаючи на запитання про те, чи підтримує постачання озброєння Україні.