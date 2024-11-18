Певец-военный Хлывнюк отказался от международной премии и объяснил свое решение

Лидер "Бумбокса" отказался от премии

"Это прежде всего пост благодарности. Итак, искренне благодарю всех учредителей и жюри влиятельной международной премии имени Магнитского в Лондоне. Вы заметили и отметили мою, по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонках за свободу слова и фундаментальные права человека, в рамках борьбы за независимость Украинского государства", - написал Хлывнюк.

Но, отметил певец, он не может получать награду, ведь другие ее лауреаты не смогли высказать четкую позицию по поводу помощи Украине. Так Хлывнюк мог намекать на Навальную.

"Впрочем, как отец двух детей, живущих под ракетными ударами, и рядовой сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона), я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", - заявил артист.

Пост Хлывнюка (скриншот)

Что известно о премии имени Магнитского

Эта премия была основана в 2015 году. Награду назвали в честь российского аудитора и юриста Сергея Магнитского, работавшего в консалтинговой компании Firestone Duncan. Его арестовали и держали в изоляторе почти год, где он умер.

Аудитор разоблачил немало коррупционных преступлений, но в РФ причиной его задержания называли "неуплату налогов".

В этом году Навальная оказалась в списке лауреатов премии в категории "Мужество под огнем".

"Трудно сказать. Войну развязал Владимир Путин, но бомбы попали и в россиян. Тем не менее должен быть четкий ответ. Все российские войска должны быть немедленно выведены из Украины. Война должна закончиться немедленно", - говорила она ранее, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли поставки вооружения Украине.