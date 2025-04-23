Співачка Ольга Старовойт: Українці здатні на більше, ніж здається - і це вражає найбільше

– Оля, з чого почалася твоя кар’єра? Як і коли ти визначила для себе, що хочеш займатися саме музикою?

– Мій творчий шлях розпочався під час вагітності четвертою дитиною. Цей період став для мене джерелом натхнення та нових відкриттів. Тоді я відчула потужний приплив творчої енергії, що вилився у реалізацію пісні "Непереможна". Кожна її нота, кожне слово відображають мої переживання і почуття, що супроводжували мене протягом останніх років. Під час вагітності я зняла два відеокліпи.

– Чим надихаєшся у створенні нових пісень зараз?

– Найбільше мене надихає те, що я переживаю у своєму житті - моменти радості та болю, перемоги та поразки. Я вірю, що кожна емоція, кожен досвід - це матеріал для творчості. Ще одним великим джерелом натхнення для мене є люди, їх історії, їх переживання. Я намагаюся слухати, розуміти і вбирати в себе те, що дає мені світ навколо.

– Що спонукало тебе долучитися до заснування Соціального Центру "Перспектива-Оболонь"? Чому цей проєкт важливий?

– Мене надихнули люди. Більшість наших проєктів ініційовані активними киянами, які живуть поруч і, як ніхто інший, знають проблеми нашого району і міста загалом. Особисто для мене пріоритетніші проєкти, спрямовані на розв’язання соціальних проблем, пов’язаних із дітьми. Це, зокрема, допомога дітям наших захисників, сиротам, дітям з інвалідністю, організація навчальних та розважальних заходів для дітей тощо.

– Ти якось зараз заохочуєш своїх дітей до волонтерської діяльності? Які загалом цінності прагнеш передати своїм дітям через власний приклад?

– Я прагну передати своїм дітям цінності, які формують не лише їхнє життя, а й суспільство. Найголовніше - це любов до людей і готовність допомагати, щоб вони розуміли важливість спільноти, особливо у складні часи. Я також вчу їх відповідальності за свої вчинки та щирості, адже це основа довірливих стосунків. І, звісно, гордість за свою країну - я хочу, щоб вони знали нашу культуру та історію, цінували свободу і гідність. Усі ці цінності намагаюся втілювати у своєму житті, адже діти вчаться, спостерігаючи за дорослими. Ольга Старовойт з родиною (фото надане співачкою)

– Які уроки або принципи, на твій погляд, найбільш важливі для виховання дітей у сучасному світі?

– Я вважаю, що відповідальність і свобода - це дві сторони однієї монети. Не можна просто "відпустити" дитину, якщо вона не розуміє, чому важливо нести відповідальність за свої вчинки. З іншого боку, я розумію, що самовираження потребує простору і підтримки. Тому я намагаюся дати своїм дітям свободу у виборі, що вони хочуть робити, водночас навчати їх дисципліні та відповідальності за свої рішення.

– Як ти бачиш розвиток своєї творчості та громадської діяльності після завершення війни?

– Війна змінила все: і наше бачення, і пріоритети. Ми зрозуміли, що наша діяльність має стати ще більш адаптивною і чутливою до потреб людей. Ми активізували роботу з волонтерськими командами, запустили нові програми допомоги для Збройних Сил України, родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та багатьох інших. Ольга Старовойт і Кирило Буданов (фото надане співачкою)

– Озвуч свої мрії та амбіції на найближчі п’ять років.

– Моя найбільша мрія зараз - щоб нарешті закінчилась війна й ми всі повернулися до життя, в якому є місце мріям, а не лише боротьбі. Я хочу бачити, як мої діти зростають у країні без сирен, без страху, з вірою у завтрашній день.

А якщо говорити про амбіції - я прагну розвивати свою творчість так, щоб мої пісні були не просто саундтреком до чиїхось емоцій, а підтримкою для людей у непрості моменти. Я хочу створити дебютний музичний альбом, у якому буде багато історій про стійкість, про любов, про людяність.

Також мрію розширити діяльність нашого соціального центру і створити платформу, яка зможе підтримати ще більше родин, зокрема тих, хто постраждав через війну, допомогти дітям із доступом до освіти та розвитку, незалежно від їхніх життєвих обставин.

– Чим надихаєшся у створенні нових пісень зараз?

– Зараз натхнення для мене - це люди. Їх сила, їхні історії, їхня боротьба, особливо у цей непростий для України час. Я співаю про те, що відчуваю сама, і про те, що бачу навколо. Це і материнські переживання, і біль розлуки, і надія, яка живе навіть крізь втрати. Моя музика - це завжди діалог із життям. Наприклад, кліп "Мамине серце" - це дуже глибока пісня про сьогодення українських мам.

– Пригадай найнеочікуваніший фідбек на свою творчість: від кого і чому це запам’яталося?

– Після виходу пісні "Непереможна" я отримала повідомлення від жінки, яка втратила чоловіка на війні. Вона написала, що ця пісня стала її підтримкою у дні, коли світ навколо буквально розсипався. Це був момент, коли я по-справжньому зрозуміла, навіщо співаю. Для мене це не про сцени чи лайки, а про силу тримати людину, навіть коли ти не поруч.

– Чи був момент, коли хотілося припинити творити і що тоді тебе “витягло”?

– Такі моменти були. Особливо, коли втома і реальність зливалися в одне ціле, і здавалося, що творчість - це розкіш, на яку немає права. Але завжди повертала до пісень любов: до дітей, до людей, до своєї країни. І ще - розуміння, що саме музика часто рятує від повного внутрішнього вигоряння.

– Що найнеочікуваніше ти дізналась про людей, коли почала працювати в соціальній сфері?

– Мабуть, найбільше мене вразило, наскільки люди можуть бути сильнішими, ніж здаються. Я зустрічала тих, хто втрачав усе, але не втрачав здатності допомагати іншим. Ця людяність - вона вища за обставини. І це велике відкриття для мене.

– Які найбільші виклики, на твою думку, стоять перед жінками в Україні сьогодні?

– Жінки в Україні сьогодні часто несуть на собі надлюдський тягар: виховання дітей під обстрілами, втрата близьких, волонтерство, бізнес, армія. Але найбільший виклик, як на мене, - зберегти себе, свої цінності, свою гідність і любов до життя навіть тоді, коли світ довкола розбитий.

– До речі, ти сама особисто стикалася з гендерними стереотипами у своїй діяльності?

– Звісно, стикалася. Часто доводилося чути: "Як жінка з чотирма дітьми може ще займатися музикою, волонтерством, громадською діяльністю?" Або: "Тобі краще знати своє місце". Але я завжди сприймала це не як образу, а як сигнал: змінювати світ починається з того, що не згоден мовчати.

– Яке прохання про допомогу, яке ти чула в центрі, було для тебе справжнім шоком?

– Мене завжди вражають прохання, які звучать дуже просто, але за якими - глибока трагедія. Одного разу мама просила для сина не іграшки, не солодощі, а теплі носки й взуття, бо він виріс, а грошей немає. Це було так боляче, бо дитинство має бути іншим. Але, на жаль, для багатьох дітей війна його перекреслила. Ольга в Херсонській області (фото надане співачкою)

– В тебе у житті були ситуації, коли ти не могла комусь допомогти і цей випадок досі не дає тобі спокою?

– Так, і не один раз. Іноді обставини сильніші за наші бажання. Особливо важко, коли мова йде про життя і здоров’я, а ти безсила змінити результат. Це дуже боляче і це вчить миритися з тим, що ти не всемогутня. Але водночас вчить цінувати кожен момент, коли допомога можлива.

– А були моменти в житті, коли доводилось обирати між правильним і чесним?

– Були. І для мене завжди складніше, коли правильне з точки зору системи не збігається з тим, що підказує серце. Я обираю чесність. Навіть якщо це не завжди вигідно чи зручно - для мене внутрішній мир важливіший.

– Що ти зрозуміла про себе завдяки людям, яким допомагаєш?

– Що людяність - це м’яз, який треба тренувати щодня. І що ти набагато сильніший, ніж думаєш. Люди, яким ми допомагаємо, вчать мене вдячності і смиренності перед життям. Вони показують мені, що навіть у найтемніші часи є світло.

– Ти зараз поєднуєш роль мами чотирьох дітей, співачки та громадської діячки. Які маєш ритуали або практики, щоб відновлювати енергію та натхнення? Як загалом справляєшся з емоційним вигоранням та стресом сьогодні?

– Мої головні ритуали - це тиша, приготування чогось смачненького і час із сім’єю. Мене дуже відновлює музика, прогулянки на природі й прості речі: чай із дітьми, обійми, розмова з близькими. Також важливо дозволяти собі бути слабкою - дати собі паузу, коли потрібно. Ольга Старовойт (фото: прес-служба співачки)