Певица Ольга Старовойт: Украинцы способны на большее, чем кажется - и это поражает больше всего

– Оля, с чего началась твоя карьера? Как и когда ты определила для себя, что хочешь заниматься именно музыкой?

– Мой творческий путь начался во время беременности четвертым ребенком. Этот период стал для меня источником вдохновения и новых открытий. Тогда я почувствовала мощный прилив творческой энергии, который вылился в реализацию песни "Непереможна". Каждая ее нота, каждое слово отражают мои переживания и чувства, сопровождавшие меня в течение последних лет. Во время беременности я сняла два видеоклипа.

– Чем вдохновляешься в создании новых песен сейчас?

– Больше всего меня вдохновляет то, что я переживаю в своей жизни - моменты радости и боли, победы и поражения. Я верю, что каждая эмоция, каждый опыт - это материал для творчества. Еще одним большим источником вдохновения для меня являются люди, их истории, их переживания. Я стараюсь слушать, понимать и впитывать в себя то, что дает мне мир вокруг.

– Что побудило тебя присоединиться к основанию Социального Центра "Перспектива-Оболонь"? Почему этот проект важен?

– Меня вдохновили люди. Большинство наших проектов инициированы активными киевлянами, которые живут рядом и, как никто другой, знают проблемы нашего района и города в целом. Лично для меня приоритетны проекты, направленные на решение социальных проблем, связанных с детьми. Это, в частности, помощь детям наших защитников, сиротам, детям с инвалидностью, организация учебных и развлекательных мероприятий для детей и тому подобное.

– Ты как-то сейчас поощряешь своих детей к волонтерской деятельности? Какие вообще ценности стремишься передать своим детям через собственный пример?

– Я стремлюсь передать своим детям ценности, которые формируют не только их жизнь, но и общество. Самое главное - это любовь к людям и готовность помогать, чтобы они понимали важность сообщества, особенно в сложные времена. Я также учу их ответственности за свои поступки и искренности, ведь это основа доверительных отношений. И, конечно, гордости за свою страну - я хочу, чтобы они знали нашу культуру и историю, ценили свободу и достоинство. Все эти ценности стараюсь воплощать в своей жизни, ведь дети учатся, наблюдая за взрослыми. Ольга Старовойт с семьей (фото предоставлено певицей)

– Какие уроки или принципы, на твой взгляд, наиболее важны для воспитания детей в современном мире?

– Я считаю, что ответственность и свобода - это две стороны одной монеты. Нельзя просто "отпустить" ребенка, если он не понимает, почему важно нести ответственность за свои поступки. С другой стороны, я понимаю, что самовыражение требует пространства и поддержки. Поэтому я стараюсь дать своим детям свободу в выборе, что они хотят делать, одновременно обучая их дисциплине и ответственности за свои решения.

– Как ты видишь развитие своего творчества и общественной деятельности после завершения войны?

– Война изменила все: и наше видение, и приоритеты. Мы поняли, что наша деятельность должна стать еще более адаптивной и чувствительной к потребностям людей. Мы активизировали работу с волонтерскими командами, запустили новые программы помощи для Вооруженных Сил Украины, семей военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и многих других. Ольга Старовойт и Кирилл Буданов (фото предоставлено певицей)

– Озвучь свои мечты и амбиции на ближайшие пять лет.

– Моя самая большая мечта сейчас - чтобы наконец закончилась война и мы все вернулись к жизни, в которой есть место мечтам, а не только борьбе. Я хочу видеть, как мои дети растут в стране без сирен, без страха, с верой в завтрашний день.

А если говорить об амбициях - я стремлюсь развивать свое творчество так, чтобы мои песни были не просто саундтреком к чьим-то эмоциям, а поддержкой для людей в непростые моменты. Я хочу создать дебютный музыкальный альбом, в котором будет много историй о стойкости, о любви, о человечности.

Также мечтаю расширить деятельность нашего социального центра и создать платформу, которая сможет поддержать еще больше семей, в частности тех, кто пострадал из-за войны, помочь детям с доступом к образованию и развитию, независимо от их жизненных обстоятельств.

– Чем вдохновляешься в создании новых песен сейчас?

– Сейчас вдохновение для меня - это люди. Их сила, их истории, их борьба, особенно в это непростое для Украины время. Я пою о том, что чувствую сама, и о том, что вижу вокруг. Это и материнские переживания, и боль разлуки, и надежда, которая живет даже сквозь потери. Моя музыка - это всегда диалог с жизнью. Например, клип "Мамине серце" - это очень глубокая песня о настоящем украинских мам.

– Вспомни самый неожиданный фидбек на свое творчество: от кого и почему это запомнилось?

– После выхода песни "Непереможна" я получила сообщение от женщины, которая потеряла мужа на войне. Она написала, что эта песня стала ее поддержкой в дни, когда мир вокруг буквально рассыпался. Это был момент, когда я по-настоящему поняла, зачем пою. Для меня это не о сценах или лайках, а о силе держать человека, даже когда ты не рядом.

– Был ли момент, когда хотелось прекратить творить и что тогда тебя "вытащило"?

– Такие моменты были. Особенно, когда усталость и реальность сливались в одно целое, и казалось, что творчество - это роскошь, на которую нет права. Но всегда возвращала к песням любовь: к детям, к людям, к своей стране. И еще - понимание, что именно музыка часто спасает от полного внутреннего выгорания.

– Что самое неожиданное ты узнала о людях, когда начала работать в социальной сфере?

– Пожалуй, больше всего меня поразило, насколько люди могут быть сильнее, чем кажутся. Я встречала тех, кто терял все, но не терял способности помогать другим. Эта человечность - она выше обстоятельств. И это большое открытие для меня.

– Какие самые большие вызовы, по твоему мнению, стоят перед женщинами в Украине сегодня?

– Женщины в Украине сегодня часто несут на себе сверхчеловеческое бремя: воспитание детей под обстрелами, потеря близких, волонтерство, бизнес, армия. Но самый большой вызов, как по мне, - сохранить себя, свои ценности, свое достоинство и любовь к жизни даже тогда, когда мир вокруг разбит.

– Кстати, ты сама лично сталкивалась с гендерными стереотипами в своей деятельности?

– Конечно, сталкивалась. Часто приходилось слышать: "Как женщина с четырьмя детьми может еще заниматься музыкой, волонтерством, общественной деятельностью?" Или: "Тебе лучше знать свое место". Но я всегда воспринимала это не как оскорбление, а как сигнал: ты начинаешь менять мир с того, что не согласен молчать.

– Какая просьба о помощи, которую ты слышала в центре, была для тебя настоящим шоком?

– Меня всегда поражают просьбы, которые звучат очень просто, но за которыми - глубокая трагедия. Однажды мама просила для сына не игрушки, не сладости, а теплые носки и обувь, потому что он вырос, а денег нет. Это было так больно, потому что детство должно быть другим. Но, к сожалению, для многих детей война его перечеркнула. Ольга в Херсонской области (фото предоставлено певицей)

– У тебя в жизни были ситуации, когда ты не могла кому-то помочь и этот случай до сих пор не дает тебе покоя?

– Да, и не один раз. Иногда обстоятельства сильнее наших желаний. Особенно тяжело, когда речь идет о жизни и здоровье, а ты бессильна изменить результат. Это очень больно и это учит мириться с тем, что ты не всемогуща. Но в то же время учит ценить каждый момент, когда помощь возможна.

– А были моменты в жизни, когда приходилось выбирать между правильным и честным?

– Были. И для меня всегда сложнее, когда правильное с точки зрения системы не совпадает с тем, что подсказывает сердце. Я выбираю честность. Даже если это не всегда выгодно или удобно - для меня внутренний мир важнее.

– Что ты поняла о себе благодаря людям, которым помогаешь?

– Что человечность - это мышца, которую надо тренировать каждый день. И что ты намного сильнее, чем думаешь. Люди, которым мы помогаем, учат меня благодарности и смирению перед жизнью. Они показывают мне, что даже в самые темные времена есть свет.

– Ты сейчас совмещаешь роль мамы четверых детей, певицы и общественного деятеля. Какие у тебя есть ритуалы или практики, чтобы восстанавливать энергию и вдохновение? Как вообще справляешься с эмоциональным выгоранием и стрессом сегодня?

– Мои главные ритуалы - это тишина, приготовление чего-то вкусненького и время с семьей. Меня очень восстанавливает музыка, прогулки на природе и простые вещи: чай с детьми, объятия, разговор с близкими. Также важно позволять себе быть слабой - дать себе паузу, когда нужно. Ольга Старовойт (фото: пресс-служба певицы)