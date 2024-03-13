Співачка Медісон Бір засвітилась у вбранні від українського бренду (фото, відео)

Медісон Бір запалила на концерті у костюмі від бренду Frolov

Все частіше й частіше на світових зірках можна побачити вбрання від українських брендів. Особливу увагу заслуговує Іван Фролов, сукні та костюми якого, вже неодноразово світилися у світових турне зірок.

Цього разу й молода співачка Медісон Бір звернула увагу на костюм від Frolov. Певно, дівчину підкорив неймовірно ніжний колір корсетного костюму, який водночас і сексуальним.

Для одного зі своїх концертів у рамках світового турне 25-річна виконавиця вибрала кастомне вбрання блідо-рожевого кольору.

Скриншоти

Він складається з корсету, який вкритий стразами та має охайну шнурівку спереду, а також з мереживної міні-спідниці такого ж кольору. Й саме спідниця має родзинку, адже вона сформована драпіруванням навколо стегон артистки.

У цьому образі Медісон бігала по сцені та дуже активно танцювала й співала. Свій образ Бір доповнила ще ніжно-рожевими гольфами, які додали цікавості її концертному луку.

Також дівчина вирішила не експериментувати із зачіскою та залишила своє пасма розпущеним. Та варто сказати, що з відкритою зоною декольте, така зачіска чудово поєднується.