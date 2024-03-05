Гайді Клум з'явилась у глянці в ніжній сукні від українського бренду (фото)

Про те, в якій саме сукні від українського бренду з’явилась Гайді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Гайді Клум засвітилась у сукні від українського бренду

Відома на весь світ модель знялася для модного німецького глянцю під назвою Glamour, вчергове продемонструвавши світу майстерну роботу дизайнерів.

Клум, як й інші світові зірки дуже часто вибирає сукні та інші речі від українських брендів, оскільки вони завжди зроблені з душею, а ще вони дуже стильні й сучасні.

Українські бренди - це про індивідуальність, сміливість та рішення йти вперед, бути собою і не піддаватися світу.

На ніжних фотографіях для глянцю Гайді позувала в доволі ніжному та водночас сексуальному образі від українського бренду - вона вибрала білосніжну сукню з цікавим вирізом на грудях відомого українського бренду Bevza.

Гайді Клум обрала сукню від українського бренду (фото: instagram.com/heidiklum)

Також зірка з’явилася на обкладинці в білій сукні від Elenareva. Її образ доповнили білосніжні крила Angel Wings Los Angeles та прикраси від Cartier. Таке ніжне та романтичне вбрання робить Гайді схожою на справжнього янгола.

А ще супермодель, яка й досі вражає своєю красою та доглянутістю, приміряла сукні від David Koma та Valentino, а також бікіні від Calzedonia.

"Люди також часто кажуть, що у 50 років я все ще одягаюся сексуально. Мовляв, це неприйнятно. Так, мені 50, але я ще не померла. Я жінка, яка любить бути жіночною, іноді яскравою та провокативною. А є жінки, які зовсім не такі. Якщо я цим дратую людей, їм достатньо відписатися від мене. Це лише невелике натискання кнопки. Кожна людина має право бути такою, якою вона є і хоче бути. Я щира і не прикидаюсь", - зізналась Клум в інтерв’ю для цього ж глянцю.

Гайді Клум знялась для глянцю (фото: instagram.com/heidiklum)