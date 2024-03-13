Певица Мэдисон Бир засветилась в наряде украинского бренда (фото, видео)

Мэдисон Бир зажгла на концерте в костюме от бренда Frolov

Все чаще и чаще на мировых звездах можно увидеть наряды от украинских брендов. Особого внимания заслуживает Иван Фролов, платья и костюмы которого уже неоднократно светились в мировых турне звезд.

В этот раз и молодая певица Мэдисон Бир обратила внимание на костюм от Frolov. Вероятно, девушку покорил невероятно нежный цвет корсетного костюма, который в то же время сексуальным.

Для одного из своих концертов в рамках мирового турне 25-летняя исполнительница выбрала кастомный наряд бледно-розового цвета.

Скриншоты

Он состоит из корсета, покрытого стразами и аккуратной шнуровкой спереди, а также из кружевной мини-юбки такого же цвета. И именно юбка имеет изюминку, ведь она сформирована драпировкой вокруг бедер артистки.

В этом образе Мэдисон бегала по сцене и очень активно танцевала и пела. Свой образ Бир дополнила еще нежно-розовыми гольфами, добавившими любопытство ее концертному луку.

Также девушка решила не экспериментировать с прической и оставила свою прядь распущенной. Но стоит сказать, что с открытой зоной декольте такая прическа прекрасно сочетается.